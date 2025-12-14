Tümü Webekno
Google Arama Çubuğuna "67" Yazdığınızda Ekranın Neden Sallandığını Açıklıyoruz!

Google, arama motoruna eklediği yeni "easter egg" ile viral olan internet kültürüne bir kez daha göz kırptı. Kullanıcılar arama çubuğuna "67" veya "6-7" yazdıklarında ekranın yukarı aşağı sallandığını fark etti. Peki bu Google 67 sürprizi ne anlama geliyor ve arkasında yatan Skrilla şarkısı nedir? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google, internet dünyasındaki viral akımları yakından takip ederek arama sonuçlarına eklediği küçük sürprizlerle (easter egg) kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce "Do a barrel roll" ile ekranı döndüren şirket, bu kez son dönemin en popüler akımlarından biri olan "6-7" meme'ine atıfta bulunuyor.

Eğer şu sıralar Google'da 67 araması yaparsanız, sonuç sayfasının bir anda yukarı aşağı doğru sallandığını göreceksiniz. İlk bakışta tarayıcınızda bir hata olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu durum tamamen planlı bir özellik. Ekranın bu şekilde sallanması, akımın orijinalindeki o meşhur el hareketini taklit ediyor. Gelin bu yeni özelliğin detaylarına ve 67 efsanesinin kökenine yakından bakalım.

Google aramalarında neden deprem etkisi oluyor?

Google'ın bu yeni sürprizinin arkasında, rapçi Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" isimli şarkısı ve bu şarkıyla özdeşleşen viral bir hareket yatıyor. Şarkının sözlerinde geçen "6-7" (six-seven) ifadesi sırasında yapılan ve ellerin yukarı aşağı hareket ettirildiği bir el hareketi, TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarda büyük bir akım hâline geldi. Hatta Dictionary.com, 2025'te yılın kelimesi olarak 67'yi seçti.

Google Chrome'da Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Acilen Bu Güncellemeyi Yükleyin! Google Chrome'da Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Acilen Bu Güncellemeyi Yükleyin!

İşte Google mühendisleri de bu akımı arama motoruna taşıyarak, kullanıcılar 67 veya 6-7 yazdığında ekranın bu el hareketini taklit edercesine yukarı aşağı sallanmasını sağladı. Özellikle basketbolcu LaMelo Ball'un videoları ve "67 Kid" olarak bilinen viral videolarla popülerleşen bu akım, Z kuşağı ve Alfa kuşağı arasında oldukça yaygın.

Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" isimli şarkısını aşağıdan dinleyebilirsiniz:

Google

