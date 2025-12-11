Tümü Webekno
Google Chrome'da Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Acilen Bu Güncellemeyi Yükleyin!

Google'ın internet tarayıcısı Chrome'da kritik güvenlik açığı tespit edildi. Hemen harekete geçen şirket, güncelleme yayımladı. Mac, Windows ve Linux'ta Google Chrome kullanan herkesin bu güncellemeyi yüklemesi gerekiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Şirket, Google Chrome'de kritik önem arz eden güvenlik açıkları bulduğunu ve bu sorunu çözmek için yeni bir güncelleme yayımladığını açıkladı. Tüm Google Chrome kullanıcılarının bu güncellemeyi acilen yüklemeleri gerekiyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda "466192044" ismiyle kodlanan güvenlik açığının ciddi anlamda kritik olduğunu anlayabiliyoruz. Zira Google, bu güvenlik açığı ile ilgili bilgileri gizli tutmayı tercih ediyor. Öte yandan; Google'ın açıklamasında söz konusu güvenlik açığının aktif olarak istismar edildiğinin bilindiği ifade ediliyor.

Google Chrome kullanıcıları ne yapacak?

Eğer siz de Google Chrome'u Mac, Windows veya Linux kullanıyorsanız uygulamayı acilen güncellemeniz gerekiyor.

Google Chrome güncellemesi nasıl yapılır?

  • Adım #1: Google Chrome'u açın.
  • Adım #2: Ayarlar bölümüne girin.
  • Adım #3: "Chrome hakkında" bölümüne girin.
  • Adım #4: Chrome güncellemesi otomatik olarak başlayacaktır. Tamamlanmasını bekleyin.
  • Adım #5: Chrome'u yeniden başlatın.
Bu işlemi yaptıktan sonra aynı ekranda sürüm numarası görmeniz gerekiyor. Eğer

  • Windows ve Mac için 143.0.7499.109/.110
  • Linux için 143.0.7499.109

kodunu görüyorsanız güncelleme başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra söz konusu güvenlik açığından korunmaya başlayacaksınız.

