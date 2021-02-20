Alphabet Inc. yapay zeka etik araştırmacısı Timnit Gebru’yu Aralık ayında işten çıkarmasının ardından şimdi de kurucu Margaret Mitchell’i işten attı. Google içinde AI bölümünde yaşanan arka arkaya olaylar firmanın “etik” kavramını gözden geçirmesi gerekliliğini gözler önüne sunuyor gibi.

Son dönemde Google çalışanlarının çokça şikayet ettiği “özgürlük ve sansür” kavramları medyaya yansımaya başlamıştı. Siyahi yönetici Timnit Gebru’nun Google’dan sansasyonel bir şekilde ayrılışı ve attığı mailler sonrasında gözler Margaret Mitchell’e çevrilmişti.

Etik yapay zeka biriminin başında yer alan Margaret Mitchell’in geçtiğimiz Cuma günü tüm ekibiyle beraber kovulması ise olayları körükledi. Son 5 haftadır toplantı takvimine erişemeyen Mitchell’ın üzerinde ağır suçlamalar var.

Personel ve hassas şirket bilgilerini sızdırma iddiası

Google “Margaret Mitchell’in personel ve hassas şirket bilgilerini sızdırdığı” iddiası ile işine son verdiğini duyurdu. 19 Ocak 2021’de başlayan konu hakkındaki soruşturma sonrasında böyle bir karar alındığını belirten Google’a bazı personelleri katılmıyor.

Google çalışanı Alex Hanna Twitter üzerinden “Google, Mitchell ve Gebru’ya karşı bir karalama kampanyası yürütüyor” dedi. Özellikle konunun teknolojinin olumsuz etkileri nedeniyle istenilenleri yapmayan ya da reddeden personellerin işlerine son verilmesi yönünde de garip bir durum söz konusu olduğu belirtiliyor. Konu yapay zeka olunca da insanlar durumu komplo teorileriyle açıklamaya başladılar.

Mitchell Twitter’dan “Kovuldum” Yazdı

Gebru’nun şirket politikasını eleştirmesi ve marjinal personellere tahammülsüz davrandığı konusunda attığı emailler sonrasında işine son verilmesinde Mitchell, Gebru’nun yanında yer almıştı. Aynı ekip Google’ın etnik çeşitlilik ve azınlık personellere de tutumunu eleştiriyordu. Konu hakkında Google şu an için açıklamayı yapmayı reddetse de AI etiği ekibinin böyle olaylı olarak dağıtılması gözleri kendilerine daha çok çevirmiş durumda.