Google ve Amazon, Tüm Dünyayı Etkileyen İnternet Kesintilerine Çare Olabilmek İçin İş Birliğine Gitti

Google ile Amazon, bulut hizmetleri nedeniyle dünya çapında yaşanan erişim sorunlarının önüne geçmek için iş birliğine gittiklerini açıkladı.

Son birkaç haftadır dünya çapında internet sitelerine kısa süreli erişim sorunları yaşamamıza neden olan problemler yaşanıyordu. Bu devasa çöküşlerin arkasında Amazon Web Services, Cloudflare gibi yaygın olarak kullanılan sağlayıcıların yaşadığı problemler vardı. Şimdi ise bu konuda önemli bir adım atıldı.

Google ve Amazon’un, yepyeni bir iş birliğine gittiklerini açıklandı. İki şirket, bu ortaklık kapsamında kendi bulut sistemleri arasında bir bağlantı sunmaya başlayacak. Böylece geniş çaplı çöküşler ile başa çıkılabilecek.

Geniş çaplı çöküşlerde sitelerin 2 bulut sağlayıcısına da dakikalar içinde bağlanması sağlanacak

Google ve Amazon hizmetleri arasındaki bağlantı sayesinde şirketler, dakikalar içinde AWS ile Google Cloud arasında özel bir bağlantıya erişebilecekler. Böylece sağlayıcılardan herhangi birinde çökme benzeri durum yaşandığında olası bir güvenlik ağı sağlanabilecek ve geçiş yapılabilecek.

Yeni araç, müşterilerin birden fazla bulut sağlayıcısından hizmetlere kolayca erişebilmesini sağlayacak bir yol olarak konumlandırılmış olsa da Google, aracın başka işlere yaradığını da söylüyor. Şirket, aracın arızaları önceden tespit edebilen ve bunlara tepki verebilen proaktif bir izleme sistemi de olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda sorunları önlemek için tasarlanmış koordineli bir bakım sistemi de sunulacakmış.

Son birkaç haftadır özellikle AWS’de yaşanan çöküşler, X’ten Fortnite’a, Snapchat’ten Amazon’a kadar birçok site ve oyuna erişilmesini engellemişti. Bu da ciddi problem oluşturmuştu. Umarız Google ile Amazon arasındaki bu iş birliği olası yeni çöküşler konusunda iyi bir çözüm olur.