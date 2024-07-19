Şüphesiz ki internet artık hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak hiç istemediğimiz o senaryo gerçekleşse ve internet tamamen çökerek hayatlarımızdan temelli çıksa neler yaşanırdı? Gelin bu korkunç senaryoya bir göz atalım.

Microsoft ve Crowdstrike’da yaşanan bazı yazılımsal sorunlar nedeniyle küresel çapta yaşanan internet kesintileri ve bilgisayarların mavi ekran vermesi sorunu akıllara o soruyu getirdi? İnternet hayatımızdan temelli çıksa ne olurdu?

Düşünün ki bir sabah uyandınız ve telefonunuzu elinize aldığınızda hiçbir uygulama çalışmıyor. Bilgisayarınızı açıyorsunuz ve internet tarayıcınız sizi boş bir sayfaya yönlendiriyor. Evet, internet tamamen çökmüş durumda!

Bu durumun hayatımız üzerindeki geniş çaplı etkilerini hayal etmek bile zor, değil mi? Peki, gerçekten de internetin bir anda tamamen çökmesi dünyada neleri değiştirebilir? İncelemeye başlayalım.

Öncelikle internetin çökmesinin bir iletişim krizi yaratacağını söyleyerek başlayalım.

İnternetin en önemli özelliklerinden biri iletişim alanında yarattığı devrimdi.

Küresel anlamda iletişimi hızlı, kolay ve ucuz hâle getiren internet, dünyanın neredeyse her yerinden haber almayı ve her yerine haber göndermeyi kolaylaştırmış, dünyamızı âdeta küresel bir köy hâline getirmişti.

Bu sebeple internetin çökmesiyle yaşanacak ilk ve en büyük şokun iletişim alanında olacağını söyleyebiliriz.

Sosyal medya platformları, e-postalar, anlık mesajlaşma uygulamaları, haber siteleri vb. platformların aniden hayatımızdan çıkması bilgi akışını dramatik bir şekilde kesecektir.

Hayatın her alanının iletişim üzerine temellendiğini düşündüğümüzdeyse, bu durum sosyal ilişkilerden, iş hayatına kadar birçok alanda ciddi aksamalara ve kayıplara sebep olacaktır.

İnternetin yokluğu ticaretin durması anlamına da gelebilir!

Biliyoruz ki internet artık ticaretin ve dolayısıyla ekonomilerin temel yapı taşı.

Öyle ki, özellikle dijital ekonominin kalbi internetle atıyor.

E-ticaret siteleri, bankacılık işlemleri ve hatta üretim süreçleri bile internet üzerinden yönetiliyor.

Örneğin, internetin çökmesiyle birlikte tüm bu süreçlerin durması, borsaları işlemez hâle getirecek, üretimi durduracak, online alışveriş imkânını ortadan kaldıracaktır.

Bu sayede hem yatırımlarını kaybeden yatırımcılar hem de işletmeler zarar görecek ve bu ciddi bir küresel ekonomik krize yol açacaktır.

Ek olarak, işerini internet temelli yapan birçok işletme batacak, alternatif bir çözüm bulunana kadar üretim süreçleri duracaktır.

Tüm bunlar dünya çapında bir ekonomik kriz doğuracaktır.

Eğitim ve bilgiye olan erişimin engellenmesi de ciddi toplumsal sorunlar doğuracaktır.

Özellikle pandemi sürecinde online süreçlerin ne kadar önem kazandığını gördük.

İnternet olmadan, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma gibi durumlar imkânsız hâle gelir.

Ek olarak, özellikle bilgiye erişmek için kitaplardansa internetin tercih edildiği bu dönemde, internetin aniden hayatımızdan çıkması, bilgiye erişimde büyük sıkıntılar yaşanmasına sebep olur.

Kütüphaneler ve fiziksel kaynaklar yeniden önem kazanır, ancak bu da bilgiye erişimi oldukça sınırlar. Ayrıca, internetin sunduğu sayısız bilgi, eğitim materyali, çevrimiçi kurslar vb. öğeler de erişilemez olur.

İnternetin çökmesi hayatımızın her alanını derinden etkiler. Evet her alanını!

İnternetin yok olması demek internetle çalışan her şeyden mahrum kalmamız anlamına gelir. Eğlence platformları, online bankacılık, eğitim vb. daha birçok internet temelli süreç hayatlarımızdan çıkar.

İnternetin hayatımızdan temelli çıkmasıyla başta sağlık sektörü olmak üzere yaşam kalitemizi kökünden değiştirecek birçok alanda ciddi problemler yaşanacaktır.

Bu sebeple, direkt olarak kullandığımız internet temelli unsurlar ya da aldığımız internet gerektiren hizmetler aniden duracak bu da alternatif bir çözüm üretilinceye kadar büyük aksamalar yaşanmasına sebep olacaktır.

İnternetin olmadığı senaryoda, alınacak alternatif çözüm kararları da büyük bir teknolojik geri adım anlamına gelerek, bizlere yıllarca geriden gelen bir yaşam tarzına mahkûm edecektir.

Tüm bunların, toplum yapısında da önemli değişimlere sebep olması beklenebilir.

Örneğin internetin yokluğunda yaşam tarzlarımız dramatik bir şekilde değişecek, bu da hayatın her alanını etkileyeceğinden sosyal yaşamın ciddi bir şekilde değişmesine sebep olacaktır.

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