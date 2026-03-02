4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

BYD'nin Mart 2026 dönemi güncel fiyatları resmen açıklandı. Firma bu ay 4 modelin satışını durdurdu. SEALION 7, uygun fiyatlı versiyonun satıştan kalkması ile 2 milyon TL zamlandı.

Çinli otomobil devi BYD'nin mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay kafaları karıştırdı. Zira ATTO2, DOLPHIN ve SEAL U satışlarını sonlandırdı. Ayrıca SEALION 7'nin uygun fiyatlı versiyonu da satıştan kaldırıldı. Hâl böyle olunca otomobilin fiyatı neredeyse 2 milyon TL zamlandı. HAN'a indirim yapan şirket, diğer modellerin fiyatına dokunmadı.

Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD Mart 2026 fiyat listesine yakından bakalım.

BYD fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı ATTO2 1.624.000 TL - DOLPHIN 1.784.000 TL - ATTO3 2.249.000 TL 2.249.000 TL SEAL U EV 2.489.000 TL - SEAL 2.429.000 TL 2.429.000 TL SEALION 7 2.489.000 TL 4.190.000 TL HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL TANG 5.418.000 TL 5.418.000 TL

ATTO3 fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.249.000 TL

BYD'nin nispeten sportif bir tasarıma sahip olan SUV modeli ATTO3, 420 kilometre menzili ile dikkat çekiyor. Türkiye'de sadece Design donanım paketi ile satın alınabilen otomobil, gitar telleri şeklindeki kapı iç cepleri ve hoparlöre entegre kapı kolları gibi özellikleriyle iç tasarımda fark yaratıyor. Bu otomobili satın aldığınızda Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan, dönebilir bilgi-eğlence ekranına da sahip olmuş olacaksınız.

SEAL fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.429.000 TL 390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 4.077.000 TL

Sedan otomobiller eskisi kadar ilgi görmüyorlar ancak BYD'nin SEAL modeli, bu algıyı yıkacak, fikrinizi değiştirecek bir otomobil. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça şık görünen BYD SEAL, 520 kilometre menzili ve 3,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ile peformansıyla da mest ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren otomobilde HIFI Dynaudio Premium Sound ses sistemi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

HAN fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Executive, Otomatik 4.573.000 TL

BYD HAN, BYD SEAL modelinin abisi olarak nitelendirilebilir. Markanın amiral gemisi sedan modeli, 380 kW gücündeki elektrik motoru ile performanstan ödün vermiyor. iF Tasarım Ödülü'ne sahip olan BYD HAN, premium iç tasarımı ve yüksek teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.

TANG fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Flagship, Otomatik 5.418.000 TL

BYD HAN için markanın amiral gemisi sedan modeli demiştik. BYD TANG ise SUV kategorisinde aynı statüye sahip. Sadece 4x4 olarak satılan 380 kW kapasiteli elektrikli motoruyla 530 kilometreye varan menzil sunan BYD TANG, 4.970 mm uzunluğu ile her yerde ben buradayım diyecek bir otomobil. Karşılama aydınlatmaları, ambiyans ışıklandırma, ısı ve ses yalıtımlı camlarıyla mükemmel bir deneyim vadeden TANG, ne yazık ki pek çoğumuz için ulaşılabilir olmaktan uzak.

SEALION 7 fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 390kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 4.190.000 TL

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV segmentindeki en güçlü iddialarından biri olarak konumlanıyor. Yüksek verimliliğe sahip elektrik motoru ve gelişmiş batarya teknolojisiyle donatılan SEALION 7, 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle uzun yol performansında dikkat çekiyor. Desteklediği yüksek hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece birkaç dakikalık şarj ile büyük oranda menzil kazanabilen model, elektrikli araç kullanımındaki bekleme süresi sorununu en aza indiriyor. Modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan BYD SEALION 7, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için güçlü ve göz alıcı bir alternatif sunuyor.