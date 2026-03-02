Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Windows 11'in son güncellemesiyle birlikte değişen Başlat menüsü şimdiden kullanıcıları ayağa kaldırmış durumda.

Windows 11’e son güncellemeyle birlikte gelen yeni Başlat menüsü tasarımı kullanıcılar arasında âdeta tartışma fırtınası başlattı.

Yeni gelen tasarım bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bazıları için ise âdeta bir “Windows 8 dejavu” etkisi yarattı.

“Bu artık menü değil, ikinci masaüstü!”

Reddit’te başlayan tartışmalarda en çok öne çıkan şikâyet yeni Başlat menüsünün fazla büyük olması. Hatta bir kullanıcı, “O kadar büyük ki neredeyse bağımsızlığını ilan edecek” diyerek durumu özetliyor.

Bazı kullanıcılar yeni tasarımın masaüstünün büyük kısmını kapladığını ve “boğucu” bir his verdiğini söylüyor. Özellikle Phone Link paneli aktif olduğunda ekranda kullanılabilir alanın daha da daraldığı ifade ediliyor.

Kişiselleştirme eksikliği can sıkıyor

Tartışmaların ikinci büyük başlığı ise özelleştirme seçeneklerinin yetersizliği. Yeni kategori görünümü teoride uygulamaları daha düzenli göstermeyi amaçlıyor ancak uygulamaların otomatik olarak kategorize edilmesi büyük eleştiri alıyor. Özellikle oyunlarla ilgili yazılımlar farklı kategorilere dağılabiliyor ve birçok uygulama “Diğer” başlığı altına atılıyor.

Kullanıcıların en büyük tepkisi ise şunlar:

Kategorileri yeniden adlandıramıyorsunuz.

Uygulamaları istediğiniz kategoriye taşıyamıyorsunuz.

Yeni grup oluşturamıyorsunuz.

Yani sistem otomatik karar veriyor, kullanıcı müdahale edemiyor.

Microsoft geri adım atar mı?

Yeni tasarım kimi kullanıcılar için modern ve ferah bir görünüm sunarken, kimileri için fazla büyük ve kısıtlayıcı bir deneyim olarak yorumlanmış durumda ama olumsuz yorumların sayısı nispeten daha yüksek.

Gözler ise şimdi Microsoft’ta. Kullanıcı tepkileri, yeni Başlat menüsünde ek özelleştirme adımlarını beraberinde getirecek mi? Yoksa bu “büyük menü” kalıcı mı olacak? Bunu zamanla göreceğiz...