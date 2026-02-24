Tümü Webekno
Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

iQOO'nun amiral gemisi özelliklerle donatılan yeni telefonu resmen duyuruldu. Aşırı uygun fiyata satılacak telefon, girdiği pazarlarda çok satacak gibi görünüyor. İşte iQOO 15R'ın özellikleri ve fiyatı...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli akıllı telefon üreticisi iQOO, üst düzey özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu 15R'ı resmen duyurdu. Bu akıllı telefon, amiral gemisi statüsünde olmasına rağmen aşırı uygun fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte iQOO 15R'ın fiyatına ve özelliklerine yakından bakalım.

iQOO 15R, 6.59 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan AMOLED ekranla donatıldı. 144 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 5.000 nit tepe parlaklık değeri ile dikkat çekiyor. Telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda iQOO 15R!

iQOO'nun yeni akıllı telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunuyor. 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile kombine edilen telefon, 100W hızlı şarj desteği sunan 7.600 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Telefonun işletim sistemi ise Android 16 tabanlı OriginOS 6 ve bu işletim sistemi, 4 yıl boyunca güncellenecek.

iQOO 15R, oldukça sade bir kamera kurulumu ile karşımıza çıktı. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor ve Sony LYT-700V sensöre ev sahipliği yapıyor. Telefonda bir de 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı sensör bulunuyor. iQOO, bu kamera kurulumunu yapay zekâ ile destekliyor.

iQOO 15R teknik özellikleri:

Ekran 6.59 inç, 1.5K, 144 Hz, AMOLED, 5.000 nit
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
RAM 8-12 GB
Depolama 256-512 GB
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 50 MP + 8 MP
Batarya 7.600 mAh (100W)
İşletim Sistemi Origin OS 6 (Android 16)
iQOO 15R fiyatı:

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 495 dolar
12 GB + 256 GB 530 dolar
12 GB + 512 GB 585 dolar
