Google uygulamasına yeni bir bildirim sayfası geldi. Yeni özellik, Google'ın gönderdiği tüm bildirimlerin derli toplu olmasını sağlayacak.

Google uygulaması bize gün içerisinde çok sayıda bildirim gönderiyor. Özellikle takip ettiğimizi bildiği konularda sık sık bir şeyler paylaşan Google uygulaması, bir noktadan sonra bildirim ekranımızda oldukça yer kaplıyor. Haberi ayrı, hava durumu ayrı, maç sonucu ayrı, yol durumu ayrı derken bir noktadan sonra bildirimleri artık okumayıp, bir an önce ekranda yer açmak için siliyoruz.

Şimdiyse Google'dan, Android kullanıcılarını bunaltan bu konuyla ilgili yeni bir adım geldi. Şirket, bu sorunu çözecek bir güncelleme yayımladı. iOS 17.1'den beri iPhone sahiplerinin kullanabildiği özellik, artık Android telefonlara da gelecek.

Bildirimler için yeni bir akış sayfası oluşturuldu

Google'ın yeni güncellemesi ile uygulamadan gelen bildirimler tek bir çatı altında toplanacak. Böylece daha önce okumadığınız bildirimleri geriye dönük olarak görebileceksiniz. Üstelik en eski bildirim en üstte yer alacak ve bu sayede hiçbir bildirimi kaçırmamış olacaksınız. Öte yandan gelen ilk görsellere göre bildirimleri yeniden eskiye doğru düzenlemek de mümkün olabilecek.

Her bir bildirimin yanında yer alan üç noktaya tıkladığımızda da karşımıza üç alternatif aksiyon çıkacak. Bu opsiyonlar sırasıyla sil, bu tür bildirimler gönderme ve geri bildirimde bulun şeklinde olacak. Böylece ileride bildirimlerimizi de daha kişiselleştirilmiş hâle getirebileceğiz.