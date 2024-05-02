Google Arama'ya "Özel Filtreler" olarak isimlendirilen yeni bir özellik geliyor. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine özel arama filtreleri oluşturmalarını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Arama hizmetine yeni bir filtreleme sistemi getirmeye hazırlanıyor. Henüz test edilen yeni özellik, bir filtre oluşturup bu filtreyi Google hesabınıza kaydetmenizi de sağlayacak.

Google'ın "Özel Filtreler" olarak isimlendirilen yeni özelliği, oldukça geniş kapsamlı çalışacak. Mesela aradığınız bir terim için PDF, belgeler, e-tablolar, sunumlar ve e-kitaplar gibi dosya türlerini bile seçebileceksiniz. Ayrıca geçmiş saat, gün, hafta veya ay gibi seçenekler ile site uzantıları da filtreleme programına dahil edilecek.

Google'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Google Arama için hazırlanan yeni filtreleme sistemi, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak. Çünkü bu sistemi kullanarak sayısız sonuç içerisinde boğulmayacaksınız. Mesela filtreleme seçenekleri arasında "Tartışma" bölümünü aktif hâle getirdiniz. Böyle bir durumda aradığınız sonuçlar için sadece Reddit veya Quora gibi tartışma platformlarındaki yanıtlara ulaşacaksınız. Başka bir örnek olması açısından, kodlama seçeneğini aktifleştirip sadece Github veya Stackoverflow'da paylaşılan sonuçlara ulaşabileceksiniz.

Google, Özel Filtreler özelliği ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak bunun yakın bir gelecekte değişeceğini düşünüyoruz. Öte yandan; şirketin bu özelliği hem mobil uygulamalar hem de web sürüm için geliştirdiğini söyleyelim.