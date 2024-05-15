Google, arama sonuçlarına "Web" ismini verdiği yepyeni bir filtre eklediğini duyurdu. Bu filtre sadece klasik mavi renkli bağlantıların gösterilmesini sağlayacak. Yani arama sonuçlarında görsel, video gibi sonuçlar karşınıza çıkmayacak.

Google, dün başlayan I/O 2024 geliştirici konferansıyla bizi duyuru yağmuruna tutmuştu. Arama’nın yapay zekâyla donatılmasından Gemini’daki yeniliklere kadar birçok yapay zekâ odaklı açıklamanın yapıldığını görmüştük. Tabii ki tek duyurular yapay zekâ üzerine değildi. Şirket, hizmetlerine bir dizi başka özellikler de eklediğini açıkladı.

Bu özelliklerden biri de arama sonuçlarıyla alakalı. Şirket tarafından X üzerinden yapılan duyuruya göre artık kullanıcılar, Google üzerinden arama yaptıklarında yepyeni bir filtre görecekler.

Metin tabanlı sonuçları gösteren “Web” filtresi eklendi

Google, arama sonuçlarına eklediği bu yeni filtreye “Web” ismini veriyor. Açıklamalara göre yeni filtre, kullanıcıların internet sayfalarına sadece metin tabanlı sonuçları ekliyor. Normal bir arama yaptığınızda karşınıza video, resim veya metin sonuçlarının çıktığını biliyoruz. Yeni filtre bu çeşitliliği ortadan kaldırarak sadece klasik mavi renkli bağlantıları kullanıcıya gösteriyor.

“Web” filtresi, arama sonuçlarının en üstünde yer alan filtreler bölümüne eklendi. Bir arama yaptığınızda, “Görseller, Videolar, Haberler” gibi kısımların yanında artık “Web”i de göreceksiniz. Direkt olarak karşınıza çıkmadıklarında ise en sağda yer alan “Daha fazla” bölümüne bastığınızda bu filtreye ulaşabileceksiniz. Mobilde de aynı şekilde varsayılan filtrelerin yanına ekleneceğini belirtelim.

Yeni özellik, web sayfalarına bazen sadece metin tabanlı bağlantılarla ulaşmak isteyen kullanıcılar için sunuldu. Şirket, kullanıcılarından gelen taleplerin ardından böyle bir işlevi arama sonuçlarına eklediğini ifade ediyor.

Google Arama’nın “Web” filtreleri, dünya çapındaki Google kullanıcılarına sunulmaya başladı. Bugün sonuna kadar herkese ulaşacağını söyleyebiliriz.