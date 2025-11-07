Google, Avustralya'nın Ücra Bir Adasına Gizli Veri Merkezi Kuruyor: Askerî Bir Tesis Olabilir!

Reuters'ın bir raporu, Google'ın Avustralya'nın ücra bir adasında veri merkezi kuracağını ortaya çıkardı. Tesisin, askerî bir üs olacağı, Çin'in deniz faaliyetlerinin izlenmesinde kullanılacağı iddia ediliyor.

Yapay zekâ alanında en önde gelen şirketlerden biri olan Google, bu kapsamda altyapı yatırımları da yapıyordu. Bugün ise Reuters tarafından paylaşılan bir rapor, şirketin çok ilginç bir bölgede veri merkezi kurmaya hazırlandığını ortaya koydu.

Reuters’ın incelediği belgeler ve görüştüğü yetkililerden edindiği bilgilere göre Google, Avustralya’nın Hint Okyanusu’nda bulunan Christmas Adası’na büyük bir veri merkezi kurmayı planlıyor. Bu ada, Endonezya’nın 350 km güneyinde, Avustralya’nın 1400 km kuzeybatısında yer alan küçük bir ada. Hâliyle bu kadar ücra bir yerde Google’ın veri merkezi kurması büyük merak uyandırdı.

Veri merkezi planları, Google’ın ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı anlaşmadan kısa bir süre sonra geliyor

Yapay zekâ veri merkezi planlarının Google’ın ABD Savunma Bakanlığı ile yakın zamanda yaptığı bulut anlaşmasından kısa bir süre sonra gelmesi dikkat çekici. Bu yüzden kurulacak merkezin askerî nedenlerden dolayı olabileceği söylentileri bir hayli artmış durumda.

Askerî amaçlara sahip bir tesis olabileceği ihtimalini daha da güçlendiren bilgiler var. Öyle kix veri merkezinin planları daha önce bildirilmedi. Ayrıca tahminî büyüklüğü, maliyeti, potansiyel kullanım alanları gibi öne çıkan bilgilerin çoğu gizli tutuluyor. Reuters, Google’ın veri merkezini inşa etmek için adanın havaalanına yakın bir araziyi kiralamak üzere ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiğini ve enerji ihityaçlarını güvence altına almak için yerel bir şikretle anlaşma da yapacağını aktarmış.

Çin denizaltı ve diğer deniz faaliyetlerinin izlenmesinde kullanılabileceği iddiaları var

Christmas adasının deniz faaliyetleri konusunda stratejik konumu bir hayli önemli. Reuters’ın görüştüğü askerî uzmanlar da böyle bir tesisin ABD’li savunma yetkilileri tarafından Hint Okyanusu’ndaki Çin denizaltı ve diğer deniz faaliyetlerini takip etmek için kritik bir cephe hattı olabileceğini, bu yüzden çok değerli olduğunu söylüyor.

Ancak Google, yaptığı açıklamada projenin Avustralya ve Hint-Pasifik bölgesinde dijital dayanıklılığı artırmak için deniz altı kablo altyapısı sağlama çalışmalarının bir parçası olduğunu ve küçük boyutlu olacağını söylemiş. Herhangi bir askerî tesis olduğuna dair bir açıklamada bulunmamış.

Neden bu kadar ücra bir yerde veri merkezi kuruluyor olabilir?

Google'ın Avustralya'nın kendisinde değil de binlerce km uzakta, ücra bir yerde neden böyle bir tesis inşa etmesinin arkasındaki nedenlere bakalım. Şirketin dijital alyapı sağlama çalışmalarının bir parçası olduğu açıklamalarına bakacak olursak bir deniz altı kablo sistemi, ana kara ve Asya'ya bağlanma planlarının bir parçası olabilir. Stratejik önemi yüksek bir bölge olması sayesinde bağlantı gecikmelerinde azaltma sağlama, daha güvenilir yüksek bağlantı sağlayan bir altyapı oluşturulabilir. Fiziksel olarak uçta bulunan bir konum, şirketin yapay zekâ ve veri ihtiyaçları için güçlü ve güvenli bir merkez kurmasına imkân tanıyabilir.

Savunma tesisi iddialarına gelecek olursak daha önce söylediğimiz gibi Christmas Adası bölgedeki deniz faaliyetlerini incelemek için çok önemli bir nokta. Bu kadar stratejik bir bölgede kurulması, özellikle Çin ile olan rekabette ABD'ye katkı sağlayabilir. Örneğin, bir komuta-kontrol merkezi olarak çalışabilecek şekilde yapay zekâ destekli izleme fonksiyonları, insansız sistemlerin operasyonunu hızlandırabilir ve veri akışının kesintiye uğramadan devam etmesi kritik askeri donanımlar açısından büyük avantaj olabilir. Bu da şirketin yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik bir öne çıkma konumu olarak da bu uzak adayı tercih etmesini açıklayabilir.

Tabii ki bunların hepsinin birer iddia olduğunun altını çizmek gerek. Hiçbir şey hakkında kesin konuşmamalıyız. Nasıl bir tesis olacağı hakkında daha fazla bilgi gelirse sizlerle paylaşacağız.