Google, Beyin Bağlantısı Haritasını Ortaya Çıkardı

Harvard ile bir çalışma başlatan Google, insan beyninin milyonda birlik görüntüsünü elde etmeyi başardı. Yaklaşık 250 milyon görüntünün birleştirilmesi sonucu elde edilen bu görüntüler, 1,4 petabayt alan kaplıyor.

İnsan beyni, şüphesiz yeryüzündeki en karmaşık yapılardan birine sahip. Beyinde son derece yoğun bir şekilde bulunan nöronların, sinapsların ve diğer hücrelerin yol haritasını çıkarmak neredeyse imkansızken Google, tüm bunları birleştirerek bilim için büyük ancak beyin için son derece küçük görüntüler elde etmeyi başardı.

Harvard Üniversitesi ile bir araştırma başlatan Google, bir epilepsi hastasının bağışladığı örnek dokuları kullanarak toplamda 225 milyon görüntü, 1,5 petabaytlık veri elde etti. Tüm bulguların üç boyutlu hale getirildiği bu projenin sonunda serebral korteksin sadece milyonda birlik kısmının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler, insan beyninin sadece milyonda birini yansıtıyor

Araştırma kapsamında ilk önce bir epilepsi hastasının bağışlamış olduğu örnek doku kullanılmaya başlandı. Görsel netliğin oluşturulması için öncelikle boyanan ve ardındna reçine ile kaplanan bu doku, daha sonra her biri 30 nanometre kalınlığında olacak şekilde 5 bin 300 adet dilim haline getirildi. Tüm bu dilimler, teker teker 4 nanometre çözünürlüğe sahip elektron mikroskobundan taranarak toplamda 250 milyon farklı görüntü elde edildi. Son olarak bu iki boyutlu görüntüler, araştırmacılar tarafından 3 boyutlu hale gelecek şekilde birleştirildi.

3 boyutlu görüntülerde yer alan farklı hücre ve yapıların tespit edilmesi için makine öğrenimi algoritmasından faydalanan araştırmacılar, görüntüleri insan gözünün ayırt edebileceği bir hale getirdi. Google'ın H01 olarak adlandırdığı bu veri kümesi, içerisinde 50 bin hücre ve 130 milyon sinapsın yanı sıra milyonlarca akson, dendrit. miyelin ve silya gibi diğer beyin hücrelerinin minik parçalarını bulunduruyor.

Google, bu veri kümesinin yaklaşık olarak 1,4 petabayt, yani bir milyon gigabayttan fazla yer kapladığını açıklarken, elde edilen bu görüntülerin insan beyninin sadece milyonda birini yansıttığını dile getirdi. H01 veri kümesi, tüm bilim insanlarının ve meraklıların inceleyebilmesi için bilimsel makalesiyle birlikte internetten ulaşılabilir durumda. Beynin bağlantılarını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.