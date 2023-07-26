Google, "Brain2Music" olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ modeli oluşturdu. Bu yeni model, beyin dalgalarının müzik notaları haline getirilmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zekâ sektöründe çığır açacak yeni bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Brain2Music" olarak isimlendirilen yeni bir yapay zeka modeli, insanların beyin dalgalarını analiz edip, bunun sonucunda müzikler oluşturmaya yarıyor. Gelin hep birlikte bu ilginç teknolojiye yakından bakalım.

Hem Google hem de Meta, geçmişte metinlerden müzik üretmeye yarayan yapay zekâ modelleri oluşturdular. Bu bağlamda; Google'ın MusicLM isimli yapay zekâ aracı, zaten kullanıcıları etkilemeyi başardı. Brain2Music ise tüm bildiklerimizi unutturacak türden. Henüz araştırma aşamasında olan teknoloji, kullanıma sunulduğunda yapay zekâ deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Peki Brain2Music, tam olarak nasıl çalışıyor?

Google mühendisleri, cazdan metale, hip-hop'tan klasiğe kadar hemen her müzik kategorisinden 15'er saniyelik müzik örnekleri aldılar. İnsan beynindeki dalgaları da fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemi ile analiz eden uzmanlar, daha sonra müzik notaları ile beyin dalgaları arasında bir bağlantı kurdular. İşte bu bağlantıyı makine öğrenimi yoluyla geliştiren Google, en sonunda da Brain2Music isimli yapay zekâ modelini oluşturdular. Bu yapay zekâ modelini de MusicLM'ye entegre eden uzmanlar, beyin dalgalarının müziğe dönüştürülmesini sağladılar.

Brain2Music, şu an için emekleme aşamasında. Ancak Google, bu yapay zekâ modeliyle ilgili çalışmaların devam edeceğini söylüyor. İşler yolunda giderse, Brain2Music ile bugüne kadar eşine rastlanmayan çalışmalara imza atılabilir. Eğer isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak oluşturulan bazı ses kayıtlarına ulaşabilirsiniz.