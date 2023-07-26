OpenAI, bir makalenin yapay zekâ tarafından mı yoksa gerçek bir insan tarafından mı yazıldığını anlamaya yarayan "Sınıflandırıcı" isimli aracını sessiz sedasız kaldırdı. Yapılan açıklamada, aracın doğruluk oranının düşük olduğu belirtiliyor.

Kullanıma sunulduğu ilk günden beri gündemden düşmeyen metin odaklı yapay zekâ aracı ChatGPT ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Open AI, şubat ayında ChatGPT için kullanıma sunduğu "Sınıflandırıcı" isimli aracını kullanımdan kaldırdığını duyurdu. Sınıflandırıcı, bir makalenin insan mı yoksa yapay zekâ tarafından mı yazıldığının anlaşılmasını sağlıyordu.

ChatGPT'nin kullanıma sunulması ile başlayan tartışmaların başında, herhangi bir makalenin insana mı yoksa makineye mi ait olduğunun anlaşılamıyor olması geliyordu. Hatta üniversite öğrencileri ChatGPT ile bitirme tezleri yazıyor, internet siteleri ChatGPT'nin oluşturduğu makaleleri yayınlıyordu. İşte Open AI, bunun engellenmesi amacıyla Sınıflandırıcı isimli aracını kullanıma sunmuştu ancak bu da bir işe yaramamış gibi görünüyor.

Peki Open AI, "Sınıflandırıcı"yı neden kaldırdı?

Open AI, ilk kez ocak ayının sonunda yayınladığı makalede tam olarak şu cümleleri içeren bir güncelleme yaptı:

20 Temmuz 2023 itibarıyla, Sınıflandırıcı artık kullanılamıyor. Bunun nedeni düşük doğruluk oranı. Geri bildirimleri dahil etmek için çalışıyoruz ve şu anda metin için daha etkili kaynak teknikleri araştırıyoruz. Kullanıcıların işitsel veya görsel içeriğin yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini anlamalarını sağlayan mekanizmalar geliştirip dağıtma taahhüdünde bulunuyoruz.

Yukarıdaki açıklamada da görebileceğiniz üzere, Sınıflandırıcı'nın doğru tespitlerde bulunamıyor oluşu nedeniyle böyle bir karar alındı. Open AI'ye göre geliştiriciler, daha iyi bir çözüm ürettiklerinde yeniden bir araç yayınlayacaklar. Ancak bunun ne zaman mümkün olacağını zaman gösterecek.