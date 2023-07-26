Kullanıma sunulduğu ilk günden beri gündemden düşmeyen metin odaklı yapay zekâ aracı ChatGPT ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Open AI, şubat ayında ChatGPT için kullanıma sunduğu "Sınıflandırıcı" isimli aracını kullanımdan kaldırdığını duyurdu. Sınıflandırıcı, bir makalenin insan mı yoksa yapay zekâ tarafından mı yazıldığının anlaşılmasını sağlıyordu.
ChatGPT'nin kullanıma sunulması ile başlayan tartışmaların başında, herhangi bir makalenin insana mı yoksa makineye mi ait olduğunun anlaşılamıyor olması geliyordu. Hatta üniversite öğrencileri ChatGPT ile bitirme tezleri yazıyor, internet siteleri ChatGPT'nin oluşturduğu makaleleri yayınlıyordu. İşte Open AI, bunun engellenmesi amacıyla Sınıflandırıcı isimli aracını kullanıma sunmuştu ancak bu da bir işe yaramamış gibi görünüyor.
Peki Open AI, "Sınıflandırıcı"yı neden kaldırdı?
Open AI, ilk kez ocak ayının sonunda yayınladığı makalede tam olarak şu cümleleri içeren bir güncelleme yaptı:
Yukarıdaki açıklamada da görebileceğiniz üzere, Sınıflandırıcı'nın doğru tespitlerde bulunamıyor oluşu nedeniyle böyle bir karar alındı. Open AI'ye göre geliştiriciler, daha iyi bir çözüm ürettiklerinde yeniden bir araç yayınlayacaklar. Ancak bunun ne zaman mümkün olacağını zaman gösterecek.