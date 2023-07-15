Yapay zekâ araçları her geçen gün biraz daha gelişerek teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederken Google'ın bu kervana katıldığı, 2 ay önce duyurulan MusicLM uygulamasını sabırsızlıkla bekleyeceğiz gibi duruyor! Hakkında şimdiden detaylı bilgi almak için bu içerikten faydalanabilirsiniz.

Geçtiğimiz Mayıs ayında duyurulan MusicLM; Web, Android veya iOS’taki AI Test Kitchen uygulamasında bulunan yazılı istemleri müziğe dönüştürüyor. Kısacası, “Bana akşam yemeği için hafif bir şeyler çal.” dediğinizde ona uygun bir müzik ortaya çıkarıyor.

Üstelik, siz de bekleme listesine kaydolup onaylanırsanız MusicLM’i deneyimleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi ve daha fazlasını, içeriğimizde sizin için anlattık.

MusicLM, yazılı komutlarınıza uygun bir şekilde sizin için en iyi müziği yaratıyor.

Eğer, “Ben bu akşam yerimde duramıyorum, bana bir tekno şarkı ayarla.”, “Bugün biraz yorgunum, bedenimi ve ruhumu dinlendirebileceğim bir müzik çal.”, “Sevgilimden ayrıldım, aşk acımı doruklarına kadar yaşayabileceğim bir şarkı çal.” veya “Arkadaşlarımla kafa dağıtmalık bir akşam geçireceğiz, dans edip eğlenebileceğimiz bir şeyler bul.” derseniz isteklerinize uygun bir şarkı ayarlamaya çalışıyor.

Kısacası, MusicLM tarafından oluşturulan müzikler "elektronik" veya "klasik" gibi enstrümanların yanı sıra hedeflenen ruh halini veya duygu durumunu göz önünde bulunduruyor.

Az önce verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı üzere; MusicLM ile yalnızca müzik türünü veya janrını değil, o an istediğiniz duygudaki ve vibe’daki şarkıyı yaratıp size sunmaya çalışıyor.

Böylece siz de sevgilinizden ayrıldığınızda çalma listelerinizi tek tek gezip o acıklı şarkıları bulmak için uğraşmak yerine tek bir komutla o tarzdaki müziklere erişebiliyorsunuz.

MusicLM’nin konu olduğu bir makalenin ortak yazarları, bu sistemin ortaya çıkardığı etik zorluklara dikkat çekmişti.

Ocak ayında Google, MusicLM'den akademik bir makalede bahsettiğinde, yayınlamak için hemen bir planlarının olmadığını söylemişti. Bunun nedenlerinden en önemlisi ise yapay zekânın, telif hakkıyla korunan materyalleri şarkılarına dahil etme eğilimi olmasıydı.

Ancak geçtiğimiz aylarda Google, teknolojinin yaratıcı süreci nasıl güçlendirebileceğini görmek için müzisyenlerle çalıştığını ve atölye çalışmaları düzenlediğini söyledi.

Her halükârda, AI müziğin dahil olduğu zorlukların kolayca üstesinden gelinmesi pek olası görünmüyor.

2020'de Jay-Z'nin plak şirketi, Billy Joel'in "We Didn't Start the Fire" gibi şarkıların, Jay-Z cover'larını oluşturmak için AI kullanması sebebiyle bir YouTube kanalı olan Vocal Synthesis'e telif hakkı ihtarı vermişti.

Bu gibi zorlukların önüne geçmek için biraz daha zaman ve çalışma gerekebilir. Bu nedenle, MusicLM’nin ne zaman tam olarak yayınlanacağı bilinmiyor ancak yine de deneyimleme ihtimaliniz var.

MusicLM’nin bekleme listesine kaydolarak deneme şansı yakalayabilirsiniz.