Google, 31 Ekim'de kutlanacak Cadılar Bayramı için özel bir internet sitesi oluşturdu. Bu internet sitesi, Cadılar Bayramı trendlerine hızlıca ulaşmanızı sağlıyor.

31 Ekim tarihi, dünya genelinde Cadılar Bayramı olarak kutlanıyor ve bu eğlenceli güne artık birkaç hafta kalmış durumda. Hâl böyle olunca Cadılar Bayramı kutlamak isteyen bireyler, hazırlıklara başlamış durumdalar.

Geçmiş yıllardan bilirsiniz; Cadılar Bayramı kutlamaları, daha çok insanların hayal güçlerine kalmış bir durumdur. Bu bağlamda; ilginç kostümler, Cadılar Bayramı için vazgeçilmezdir. İşte bu durumun farkında olan Google da Cadılar Bayramı için bir internet sitesi oluşturdu. "Google Frightgeist" isimli internet sitesi, Cadılar Bayramı'na oldukça hızlı bir şekilde hazırlanmanızı sağlayacak.

Google Frightgeist, trend olan kostümlere hızlıca ulaşmanızı sağlıyor

Google'ın Trends hizmeti üzerine inşa edilen Google Frightgeist, Cadılar Bayramı ile ilgili trendlere hızlıca ulaşmanızı sağlıyor. Bu internet sitesini kullanarak en trend kostümlere, dekoratif ürünlere ve hatta Cadılar Bayramı özel yemek isimlerine bile ulaşabileceksiniz.

Eğer siz de Google'ın Cadılar Bayramı için oluşturduğu internet sitesine ulaşmak ve Cadılar Bayramı ile ilgili trendlere yakından bakmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.