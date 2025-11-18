Google CEO'sundan Şaşırtan Uyarı: "Yapay Zekâya Körü Körüne Güvenmeyin!"

Google CEO'su Sundar Pichai, BBC'ye verdiği röportajda yapay zekâyla ilgili konuştu. İnsnların bu teknolojiye körü körüne güvenmemesi gerektiğini ifade etti.

Google, şu anda dünyada yapay zekâ konusunda en önde gelen şirketlerden biri konumunda. ABD’li teknoloji devinin neredeyse her hizmetine entegre ettiği Gemini yapay zekâ modelleri her gün milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Tabii ki bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Şimdi ise Google CEO’su Sundar Pichai’den konu hakkında bir açıklama geldi. BBC’yle özel bir röportaj gerçekleştiren yönetici, insanların yapay zekâ konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirtirken onlara körü körüne güvenilmemesi gerektiğini aktardı.

“Yapay zekâ modelleri hata yapmaya eğimli”

Pichai’ye göre her ne kadar çok gelişmiş olsalar da yapay zekâ modelleri hâlâ hata yapmaya eğimli durumdalar. Bu da onlara her zaman güvenilmemesini, yanıtların sorgulanması gerektiğini söylüyor. Yapay zekâ ile birlikte başka araçların kullanılmasını, sadece bu teknolojiye güvenmemelerini öneriyor. CEO’ya göre farklı kaynaklardan zengin bir bilgi ekosistemine sahip olmak çok önemli.

Bunlar dışında CEO, yaratıcı konularda yapay zekânın çok faydalı olduğunun altını çizdi. İnsanların bu araçların iyi olduğu konularda kullanmayı öğrenmelerini de ekledi. Şirketin mümkün olduğunca doğru bilgi sağlamak için elinden geleni yaptığını belirtirken maalesef mevcut yapay zekâ teknolojilerinin en iyisinin bile bazı hatalara açık olduğunu vurguladı.