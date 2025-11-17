Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Kısa Sürede Viral Hâle Gelen Bu Yapay Zekâ ile Vefat Eden Yakınlarınızla "Konuşabileceksiniz"

2wai isimli bir yapay zekâ, kısa sürede viral hâle geldi. Dijital avatarlar oluşturup gerçek zamanlı konuşmanıza imkân tanıyan yapay zekâ, vefat eden insanları "canlandırıyor" gibi hissettirmesi nedeniyle hem sevildi hem tepki gördü.

Kısa Sürede Viral Hâle Gelen Bu Yapay Zekâ ile Vefat Eden Yakınlarınızla "Konuşabileceksiniz"
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu alanda çalışan girişimlerse yepyeni fikirlerle gündeme bomba gibi düşmeyi başarıyorlar. Bu içeriğimizde bahsedeceğimiz 2wai isimli bir yapay zekâ ise vefat eden yakınlarınızla sanki telefonun bir ucundaymış gibi görüşmenize yardımcı oluyor. Gelin bu hassas yapay zekânın özelliklerine yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak 2wai'nin tek olayı, vefat eden yakınlarınızla sanal görüşmeler gerçekleştirebiliyor olmanız değil. Geçtiğimiz günlerde iPhone'lar için mobil uygulamasını erişime açan yapay zekâ girişimi, kurgusal ve gerçekçi avatarlar üretip, bu avatarları "canlandırmanızı" sağlıyor. Şirketin iddiasına göre oluşturduğunuz avatarları sanal içerik üretici olarak bile kullanabilecek, 40'tan fazla dil desteği ile küresel bir topluluk oluşturabileceksiniz.

Karakter oluşturma süreci dakikalar içerisinde tamamlanıyor

Başlıksız-1

2wai, oldukça pratik bir mobil uygulamaya sahip. Şirketin açıklamasına göre bir avatar oluşturmak, sadece dakikalar sürüyor. Ardından da oluşturduğunuz bu avatar ile isterseniz doğaçlama konuşuyor, isterseniz de verdiğiniz komut doğrultusunda içerik üretimi yapabiliyorsunuz. İşte bu yapay zekânın doğaçlama konuşabilme yeteneği, ölen yakınlarınız ile yeniden bir araya gelmenizi sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta sonu viral hâle gelen 2wai, kimi kullanıcılar tarafından çok sevildi. Kimileri ise bu tarz girişimlerin insanların yas süreçlerini olumsuz yönde etkileyeceğine inanıyor. Ancak şu bir gerçek ki 2wai, erişime açıldığı gibi büyük ilgi görmüş durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya baktığımızda sunucularda çok ciddi bir yığılma olduğunun, bundan kaynaklı olarak oluşturulan avatarlarda sorunlar yaşanabileceğinin bildirildiğini görüyoruz.

2wai için yayımlanan bir tanıtım videosu:

2wai'nin App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Google'ın Yeni Yapay Zekâ Aracı SIMA 2, Tıpkı Bizler Gibi Oyun Oynayabiliyor Google'ın Yeni Yapay Zekâ Aracı SIMA 2, Tıpkı Bizler Gibi Oyun Oynayabiliyor

Peki siz bu tür bir yapay zekâ aracını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vefat eden bir sevdiğinizin avatarı ile sonsuza dek konuşabilme fikri size nasıl geliyor? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim