Kısa Sürede Viral Hâle Gelen Bu Yapay Zekâ ile Vefat Eden Yakınlarınızla "Konuşabileceksiniz"

2wai isimli bir yapay zekâ, kısa sürede viral hâle geldi. Dijital avatarlar oluşturup gerçek zamanlı konuşmanıza imkân tanıyan yapay zekâ, vefat eden insanları "canlandırıyor" gibi hissettirmesi nedeniyle hem sevildi hem tepki gördü.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu alanda çalışan girişimlerse yepyeni fikirlerle gündeme bomba gibi düşmeyi başarıyorlar. Bu içeriğimizde bahsedeceğimiz 2wai isimli bir yapay zekâ ise vefat eden yakınlarınızla sanki telefonun bir ucundaymış gibi görüşmenize yardımcı oluyor. Gelin bu hassas yapay zekânın özelliklerine yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak 2wai'nin tek olayı, vefat eden yakınlarınızla sanal görüşmeler gerçekleştirebiliyor olmanız değil. Geçtiğimiz günlerde iPhone'lar için mobil uygulamasını erişime açan yapay zekâ girişimi, kurgusal ve gerçekçi avatarlar üretip, bu avatarları "canlandırmanızı" sağlıyor. Şirketin iddiasına göre oluşturduğunuz avatarları sanal içerik üretici olarak bile kullanabilecek, 40'tan fazla dil desteği ile küresel bir topluluk oluşturabileceksiniz.

Karakter oluşturma süreci dakikalar içerisinde tamamlanıyor

2wai, oldukça pratik bir mobil uygulamaya sahip. Şirketin açıklamasına göre bir avatar oluşturmak, sadece dakikalar sürüyor. Ardından da oluşturduğunuz bu avatar ile isterseniz doğaçlama konuşuyor, isterseniz de verdiğiniz komut doğrultusunda içerik üretimi yapabiliyorsunuz. İşte bu yapay zekânın doğaçlama konuşabilme yeteneği, ölen yakınlarınız ile yeniden bir araya gelmenizi sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta sonu viral hâle gelen 2wai, kimi kullanıcılar tarafından çok sevildi. Kimileri ise bu tarz girişimlerin insanların yas süreçlerini olumsuz yönde etkileyeceğine inanıyor. Ancak şu bir gerçek ki 2wai, erişime açıldığı gibi büyük ilgi görmüş durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya baktığımızda sunucularda çok ciddi bir yığılma olduğunun, bundan kaynaklı olarak oluşturulan avatarlarda sorunlar yaşanabileceğinin bildirildiğini görüyoruz.

Peki siz bu tür bir yapay zekâ aracını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vefat eden bir sevdiğinizin avatarı ile sonsuza dek konuşabilme fikri size nasıl geliyor? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.