Google Çeviri'ye Dil Bariyerini Gerçekten Ortadan Kaldırabilecek Harika Bir Özellik Geliyor

Google Çeviri'ye harika bir yapay zekâ özelliği geliyor. Kullanıcılar, yakında aynı çevirinin farklı versiyonlarını görebilecek ve böylece en doğru anlama ulaşabilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google Çeviri, kullanıcılar için dil bariyerini kaldırma konusunda en iyi ve en popüler araçlardan biri konumunda. Sürekli gelen güncellemeler de uygulamanın kullanıcı deneyimini ve çeviri yeteneklerini iyileştiriyor. Android Authority tarafından paylaşılan yeni bilgiler ise harika bir özellik üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Uygulama kodlarında fark edilenlere göre Google, Çeviri hizmetine yapay zekâ destekli yepyeni bir özellik ekleyecek. Bu özellik, yapılan çevirilere alternatifler sunulması imkânı tanıyacak. Böylece daha doğru çevirilere ulaşabileceksiniz.

Aynı çevirinin farklı versiyonları gösterilecek

Ekran Resmi 2026-01-15 11.08.33

Daha da açık olmak gerekirse Gemini’dan güç alacak yeni özellik, aynı çevirinin farklı versiyonlarını kullanıcıya gösterecek. Yaptığınız bir çeviri birden fazla anlama gelebiliyor. İşte farklı versiyonları görerek tam anlamını anlayabileceksiniz. Bunun yanı sıra farklı seviyede resmiyet gösteren versiyonlar da yer alacak.

Her bir versiyonda farklı vurgular, anlamlar ve tonlar göreceksiniz. Bu, özellikle biriyle konuşurken doğru yanıtı seçmek için büyük önem taşıyabilir ve anlatmak istediğinizi en iyi şekilde göstermenizi sağlayabilir. Aynı şekilde karşınızdaki kişi farklı dilde bir şey söylediğinde en doğru çeviriyi yapmanıza olanak tanıyabilir.

Özellik, şu anda geliştirilme aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. İddiaya göre Çeviri’ye gelecek “Anla” ve “Sor” butonlarıyla birlikte çıkma ihtimali var.

