Google Trends’e Yapay Zekâ Özellikleri Eklendi: Keşfet Sekmesinde Önemli Yenilikler Var!

Google'ın güncel trendleri incelemenizi sağlayan hizmeti Google Trends'in Keşfet sayfasına Gemini tabanlı bir dizi yapay zekâ özelliği eklenmiş durumda.

Google, Trends'in Keşfet sayfasını baştan sona yenileyerek yapay zekâ destekli Gemini özelliklerini kullanıcıların hizmetine sundu. Masaüstünde kademeli olarak kullanıma açılan bu güncelleme, arama trendlerini analiz etmeyi hem hızlandırıyor hem de daha akıllı hâle getiriyor.

Uzun süredir içerik üreticileri, gazeteciler ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir araç olan Google Trends, yeni Gemini entegrasyonu sayesinde manuel araştırma yükünü büyük ölçüde azaltıyor. Yapay zekâ artık kullanıcıların aradığı konularla ilgili trendleri otomatik olarak belirliyor ve karşılaştırıyor.

Yenilenen Keşfet sayfasında ne değişiklikler var?

Yenilenen Keşfet sayfasında yer alan yan panel, ilgi alanınıza göre alakalı trendleri otomatik olarak listeliyor. Ayrıca daha derin analizler yapmak isteyenler için Gemini tarafından önerilen hazır prompt'lar da mevcut.

Tasarım tarafında da önemli yenilikler var. Her arama terimi artık kendine özgü ikon ve renklere sahip, bu da grafiklerde hangi çizginin hangi terime ait olduğunu kolayca anlamayı sağlıyor. Google ayrıca aynı anda karşılaştırılabilen terim sayısını artmış durumda.