Google Chrome'un Arama Çubuğuna Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Özellikleri Geliyor!

Google, Chrome'un arama çubuğunda yeni özellikler test etmeye başladı. Bu özellikler, direkt arama üzerinden "Nano Banana" ve "Derin Araştırma" yapay zekâ özelliklerini kullanmanızı sağlıyor.

Google Chrome'un Arama Çubuğuna Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Özellikleri Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gemini ile yapay zekâ özellikleri konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri olmayı başaran Google, bu teknolojiyi tüm hizmetlerine entegre etmeye başlamıştı. Arama da bunlardan biriydi. Öyle ki Google Arama’da yapay zekâ ile oluşturulan sonuçları gösteren “Yapay Zekâ Modu” gibi devrim yaratabilecek özellikler şu anda kullanılabiliyor.

Şimdi ise Google’ın arama kısmında daha büyük değişiklikler yapacağı ortaya çıktı. Windows Report tarafından fark edilenlere göre Chrome Canary’de yepyeni bir teste başlandı. Şirket, Chrome’un arama çubuğuna yepyeni 2 yapay zekâ özelliği ekleyecek.

Aramaya Nano Banana ve Derin Araştırma seçenekleri eklenecek

goog

Testlerden gelen ekran görüntülerine baktığımızda Google Chrome’daki arama çubuğunun değiştiğini görebiliyoruz. Buna göre şirket, arama çubuğunun altına “Nano Banana” ve “Derin Araştırma” olmak üzere 2 yeni seçenek ekliyor. Bu seçenekler, kullanıcıların direkt arama üzerinden gelişmiş yapay zekâ özelliklerini kullanmasına olanak tanıyacak. Böylece Chrome, daha yapay zekâ destekli bir tarayıcıya dönüşecek.

Nano Banana seçeneğine basarak arama yaptığınızda otomatik olarak yazdığınız şeyin görselini arama üzerinden oluşturabileceksiniz. Gemini’dan güç alan Derin Araştırma ise karmaşık soruları internette derinlemesine araştırarak size detaylı, daha güvenilir sonuçlar vermeye yarayacak. Bu özellikleri yeni sekme açtığınızda kullanabileceğinizi belirtelim. Böylece arama çubuğu düz arama işlevinden çok daha fazlasına dönüşmüş olacak.

Yeni yapay zekâ seçeneklerinin şimdilik test aşamasında olduğunun altını çizelim. Kesin olarak kullanıcılara sunulup sunulmayacakları belli değil. Şirket, geri bildirimler alarak buna karar verecek. Eğer beğeni toplarsa yakında gerçekten geniş çapta gelme ihtimali var.

