Google Chrome ve Takvim, yakın zamanda gelecek olan güncellemelerle birlikte Android Nougat işletim sistemine sahip cihazlardaki desteklerini sonlandıracak.

Akıllı telefon pazarının en yaygın işletim sistemi olan Android'in pek çok farklı versiyonu aktif olarak kullanılıyor. En güncel Android işletim sistemi Android 14 olsa da en yaygın kullanılan versiyon hâlâ Android 11. Google, bazı Android versiyonlara verdiği desteği sonlandırmaya hazırlanıyor.

Chrome da sık sık güncellenen bir uygulama ve şu andaki en güncel versiyonu da Chrome 119. Tarayıcının bu versiyonunu kullanan Android 7 (Nougat) kullanıcıları, tarayıcı desteğini kaybetmemeleri için cihazlarını güncellemeye davet ediliyor. Google'ın blogunda yer alan destek sayfasında da Chrome 120'den itibaren Android 7.1 ve daha eski işletim sistemine sahip cihazlarda Chrome desteğinin sona ereceği belirtiliyor.

En az Android 8.0 işletim sistemi istenecek

Google Takvim'in henüz dağıtılmamış olan 2023-46-0-581792699 versiyonu ile birlikte bu uygulamada da daha eski Android sürümlerinin desteği sonlandırılacak. Bu durum çok fazla Android kullanıcısını etkilemeyecek. Haziran 2023'te yayımlanan raporlarda, aktif olarak kullanılan Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların yalnızca yüzde 3'ünün Android 7.1 kullandığı ifade edilmişti. Daha eski işletim sistemlerinin payı ise yüzde 5 olmuştu.

Bu cihazları kullanan kişiler, yeni Chrome ve Takvim özelliklerini kullanmak dışında ileride gelecek diğer güncellemeleri de almak için cihaz değiştirmek durumunda da kalabilirler. Zira Android 7.1 de oldukça eski bir işletim sistemi ve artık üreticiler bu cihazlara güncelleme yayımlanıyor olabilir.