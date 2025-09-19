Google Chrome ile Gemini Birleşiyor: İşte Gelecek Özellikler

Google, Chrome'a Gemini entegrasyonu getirdi. Oldukça kapsamlı çalışma kapsamında Google Chrome, Gemini özelliklerine kolayca ulaşmanızı sağlayacak. Peki Google Chrome'a eklenen yeni özellikler hangileri?

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan çok önemli bir hamle geldi. Yayımladığı bir blog gönderisinde dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome ile ilgili konuşan Google, Chrome ile Gemini arasında kapsamlı bir entegrasyon çalışması yapıldığını duyurdu. Şimdilik ABD'de kullanıma sunulan yeni özellikler, Chrome deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Peki Google Chrome için sunulan yeni yapay zekâ destekli özellikler neler? Gelin lafı hiç uzatmayalım ve detaylara geçelim.

Google Chrome'a gelen yapay zekâ özellikleri:

Gezindiğiniz sitelerde yardımcı olacak:

Google Chrome'un Windows ve Mac sürümlerinde yeni bir Gemini butonu yer alacak. Bu buton, gezindiğiniz internet sitelerinde size asistanlık edecek. Sayfayla ilgili detaylara hızlıca ulaşmanız sağlanacak. Bu özellik, şimdilik sadece İngilizce olarak kullanılabilecek.

Basit işler, otomatik olarak halledilecek:

Birkaç ay sonra kullanıma sunulacak bir özellik ise Google Chrome'a bir yapay zekâ ajanı ekleyecek. Gemini tabanlı bu ajan, kullanıcıların basit işlerinin otomatik olarak halledilmesini sağlayacak. Mesela bir randevu oluşturmanız gerekiyor. Siz ne istediğinizi Chome'a söyleyeceksiniz, yapay zekâ da yerine getirecek.

Birden çok sekmeden bilgi alabilecek:

Google Chrome'un Gemini entegrasyonu, birden çok sekmede eş zamanlı olarak çalışabilecek. Mesela bir tatil planlıyorsunuz. Açtığınız sekmelerin tamamı için Gemini üzerinden bilgi alabileceksiniz. Böylelikle sürecin kolaylaşması sağlanacak.

Geçmişteki sekmelere dönmek hiç olmadığı kadar kolaylaşacak:

Google Chrome'daki en faydalı yapay zekâ özelliklerinden biri de geçmişle ilgili olacak. Artık Google Chrome'da geçmişteki bir siteyi bulmak için tonla URL arasında gezinmeniz gerekmeyecek. Gemini'a siteyle ilgili bilgi vereceksiniz, sizin için bulacak.

Vakit kaybının önüne geçilecek:

Google Chrome'un Gemini entegrasyonu ile hizmetler arası bağlantı iyileştirilecek. Mesela herhangi bir sekme üzerinden hem Google Takvim'da etkinlik oluşturabilecek hem Google Haritalar için konum kaydı yapabileceksiniz. Ayrıca YouTube entegrasyonu ile bir videonun içeriği özetlenecek ve tek tıkla videoda görmek istediğiniz ana ulaşabileceksiniz.

Tek tıkla şifre değişimi yapılabilecek:

Google Chrome'a eklenecek en etkileyici özelliklerden bir tanesi de şifrelerle ilgili olacak. Yapay zekâ ajanı, bir internet sitesindeki şifrenizi tek tıkla değiştirmenize yardımcı olacak. Tabii bunun için şifresini değiştirmek istediğiniz internet sitesinin altyapısının desteği gerekecek.