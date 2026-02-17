Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google Chrome'da Yüksek Riskli Güvenlik Açığı: Hemen Güncelleme Yapın!

Google Chrome'da kritik güvenlik açığı tespit edildi. "CVE-2026-2441" kodlu güncelleme, rastgele kod yürütmeyi mümkün kılıyordu. Durumu fark eden Google, önemli bir güncelleme yayımlamış durumda.

Google Chrome'da Yüksek Riskli Güvenlik Açığı: Hemen Güncelleme Yapın!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için önemli bir açıklama geldi. Şirketin resmî açıklamasına göre Chrome'da kritik bir güvenlik açığı var ve bu açıktan korunmak için derhal güncelleme yapmak gerekiyor.

Google'ın resmî açıklamasına göre 11 Şubat'ta tespit edilen "CVE-2026-2441" kodlu güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının rastgele kod yürütmesine imkân tanıyordu. Durumu hızlıca ele alan Google, Chrome'un Windows ve Mac için 145.0.7632.75/76, Linux için 144.0.7559.75 kodlu sürümlerine acilen yükseltme yapılması gerektiğini ifade etti.

Google Chrome güncellemesi nasıl yapılır?

Başlıksız-1

  • Adım #1: Google Chrome'u açın.
  • Adım #2: "Ayarlar" bölümüne girin.
  • Adım #3: "Chrome hakkında" sayfasını açın.
  • Adım #4: Güncellemenin otomatik olarak yapılmasını bekleyin.
  • Adım #5: Chrome'u yeniden başlatın.

Google Chrome'u güncellemek oldukça basit. Hâl böyle olunca söz konusu güvenlik açığını düzelten yamayı kurmak için elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Bu arada; Google Chrome'da tespit edilen yeni güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediğine ilişkin hiçbir şey söylenmediğini belirtelim.

Google Chrome

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com