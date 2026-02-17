Google Chrome'da Yüksek Riskli Güvenlik Açığı: Hemen Güncelleme Yapın!

Google Chrome'da kritik güvenlik açığı tespit edildi. "CVE-2026-2441" kodlu güncelleme, rastgele kod yürütmeyi mümkün kılıyordu. Durumu fark eden Google, önemli bir güncelleme yayımlamış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için önemli bir açıklama geldi. Şirketin resmî açıklamasına göre Chrome'da kritik bir güvenlik açığı var ve bu açıktan korunmak için derhal güncelleme yapmak gerekiyor.

Google'ın resmî açıklamasına göre 11 Şubat'ta tespit edilen "CVE-2026-2441" kodlu güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının rastgele kod yürütmesine imkân tanıyordu. Durumu hızlıca ele alan Google, Chrome'un Windows ve Mac için 145.0.7632.75/76, Linux için 144.0.7559.75 kodlu sürümlerine acilen yükseltme yapılması gerektiğini ifade etti.

Google Chrome güncellemesi nasıl yapılır?

Adım #1: Google Chrome'u açın.

Adım #2: "Ayarlar" bölümüne girin.

Adım #3: "Chrome hakkında" sayfasını açın.

Adım #4: Güncellemenin otomatik olarak yapılmasını bekleyin.

Adım #5: Chrome'u yeniden başlatın.

Google Chrome'u güncellemek oldukça basit. Hâl böyle olunca söz konusu güvenlik açığını düzelten yamayı kurmak için elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Bu arada; Google Chrome'da tespit edilen yeni güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediğine ilişkin hiçbir şey söylenmediğini belirtelim.