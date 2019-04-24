İnternette kimliğimizi gizleyerek dolaşmamızı sağlayan Chrome Gizli Pencere, nihayet tam gizliliğe ulaşıyor.

Gizli Pencere'nin asıl amacı, bize ait olan herhangi bir bilgiyi karşı tarafa vermeden dolaşım yapmamızı sağlamak. Ne var ki bu, gerçek hayatta hiç de olması gerektiği gibi değil. Siz 'Gizli Pencere' modunda olsanız da olmasanız da siteler bilgilerinizi topluyor. Google ise geliştirdiği yeni bir yöntem ile internet sitelerinin kullanıcıları takip etmesini olanaksız kılıyor.

Google, desteklenen platformlar için Chrome 74 sürümünü yayınladı. Resim içinde resim ve daha birçok yeniliği beraberinde getiren Chrome'un son güncellemesi, kullanıcıların internet siteleri tarafından Gizli Pencere açık olsun ya da olmasın takip edilmemelerini sağlayan bir yenilik de içeriyor.

Google'ın internet tarayıcısına eklenen bu yeni özelliği aktif etmek için Google Chrome'un üst tarafında bulunan arama çubuğuna tırnaklar olmaksızın "chrome://flags/" yazısını girip arama tuşuna bastığınızda karşınıza çıkacak olan ekranda Filesystem API seçeneğini aktif hâle getirmeniz yeterli.