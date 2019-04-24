Google Chrome'un karanlık modunu kullanmak isteyen Windows 10 kullanıcıları, resmi olarak güncellenmeden önce “--force-dark-mode" koduyla karanlık modu kullanabilirler.

Bilindiği üzere Google Chrome 74 sürümüyle birlikte karanlık mod özelliği geliyor. Getirilen bu özellikle birlikte, Google Chrome kullanıcıları isterlerse tarayıcılarını karanlık moda alabileceklerdi. macOS'a Chrome 73 ile gelen özellik birçok kullanıcı tarafından fazlasıyla beğeniliyordu.

Karanlık mod tüm Google Chrome kullanıcılarına şu an için sunulmadı. Yapılan resmi açıklamalara göre yakın zamanda sunulacak özelliği merak eden ya da kullanmak isteyen kullanıcılar içinse elbette bir yol mevcut.

Google Chrome'a ait olan kısayol üzerine sağ tıklıyorsunuz.

Burada karşınıza çıkacak olan seçeneklerden özelliklere tıklıyorsunuz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda 'Hedef:' isimli bir kısım var.

Bu kısmın sonuna --force-dark-mode kodunu ekliyorsunuz.

Eklediğiniz bu kod sayesinde sizlerde Google Chrome'u karanlık modda başlatarak kullanabilirsiniz.