Google, Chrome’un uzantılar özelliğine çok işinize yarayabilecek bir özellik getirmeyi planlıyor. Artık tüm uzantıları aynı anda açıp kapayabileceksiniz.

Google Chrome’un uzantılar özelliği, şüphesiz tarayıcının en kullanışlı araçlarından biri. Binlercesine ulaşabileceğiniz uzantılar, reklamları engellemeden tut üretkenliği artırmaya kadar birçok konuda işimize yarıyor. Ancak çok fazla olduklarında uzantıları yönetmek biraz uğraştırıcı olabiliyor.

Google’ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik de direkt olarak bunu çözmeye yönelik. Şirket, tüm uzantıları aynı anda kontrol edebilmenizi sağlamayı amaçlıyor.

Tek tıkla tüm uzantıları devre dışı bırakabileceksiniz

Değişiklik, Gamer Stones tarafından fark edildi. Buna göre teknoloji devi, “Uzantılar” menüsüne bazı yenilikler getirecek. En dikkat çekeni ise uzantıların hepsini tek tıkla açıp kapatmayı sağlayacak bölüm olacak.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Direkt olarak tarayıcı ekranının sağ üstünden açtığınız uzantılar bölümüne de eklenen buton bu işlevi yapıyor. Birden fazla uzantıyı kapatmak isteyenlerin çok işine yarayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca uzantıların ayrı ayrı yönetilmesini sağlayan açma kapama bölümü de var. Bu özelliğin uzantıların yanında beliren sabitleme ikonunun yerini alabileceği iddia ediliyor.

Bunlar dışında daha yuvarlak köşeler ve dinamik renkler gibi minik tasarım değişiklikleri de gelebilir. Google’ın ayrıca Android’de etkin olmadığını düşündüğü sekmeleri arşivleyen bir düzenleyici özelliği de çıkarabileceği söyleniyor.

Google, bu değişiklikleri şu anda test ediyor. Ne zaman Chrome’da sunulacağına dair bir bilgi yok ancak yakında gelebileceklerini tahmin edebiliriz.