Google, Enterprise Premium aboneleri için çok daha kapsamlı güvenlik sunan ücretli Google Chrome'u kullanıma sundu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, son 1-2 hafta içinde birbirinden farklı platformları ilgilendiren çok sayıda duyuru yaptı. Hem yapay zekâ alanında hem fiziksel ürünlerinde hem de sanal hizmetlerinde büyük adımlar atan şirket, kurumsal tarafa da özellikle Cloud Next etkinliğinde fazlaca odaklandı.

Söz konusu etkinlikte Gemini modelinin Google Cloud ve Workspace’e entegre edildiğini, bu sayede kurumsal Google müşterilerinin işlerini daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirebileceklerini gördük. Fakat görünen o ki her şey bununla sınırlı değil. Zira Google, Chrome’un ücretli bir versiyonunu da kullanıma sundu.

Paralı sürümün farkı ne?

Chrome Enterprise Premium ismiyle çıkan bu sürümde gelişmiş güvenlik önlemleri ve zararlı yazılım taraması gibi özellikler var. Enterprise Core ve Premium olmak üzere ücretli ve ücretsiz iki seçeneği var. Ücretli sürümde yöneticiler, yüklenecek veya yazdırılacak dosyaları sınırlayabiliyor.

Bunun haricinde ücretli sürüm, veri kaybına karşı koruma sağlarken kapsamlı bir zararlı yazılım taraması da gerçekleştirebiliyor. Ücretsiz sürümde de zararlı yazılım taraması var fakat ücretli sürümdeki kadar detaylı değil. Yani Enterprise Premium kullanıcıları daha kapsamlı güvenlik önlemlerine sahip oluyorlar.

Tabii Google, bunu yaparken standart kullanıcıları da unutmuyor. Şirketin internet sitelerine verilen izinleri kullanıcının basitçe sınırlayabileceği araçları test ettiğini biliyoruz. Bu sayede hangi sitenin neye eriştiğinin kontrolü sizin elinizde olacak.