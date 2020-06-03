Google, Çinli Uygulamaları Kaldıran Uygulamayı Kaldırdı

Google, Hindistanlı bir şirket tarafından geliştirilen ve Çinli geliştiricilerin uygulamalarının kaldırılmasını sağlayan mobil uygulamayı Play Store’dan kaldırdı. İki ülke arasında devam eden gerilimin bir cephesi olan uygulama, kısa sürede 5 milyondan fazla indirilmişti.

Hindistanlı bir şirket tarafından geliştirilen Remove China Apps (Çin Uygulamalarını Kaldır), Çinli geliştiriciler tarafından yayınlanan uygulamaların akıllı telefonlardan kaldırılmasını sağlıyordu. Mayıs sonunda Play Store’da yayınlanan uygulama, kısa sürede 5 milyondan fazla indirildi.

Önemli sayıda insana ulaşana uygulama, yayınlanmasından bir süre sonra Google tarafından Play Store’dan kaldırıldı. Google, uygulamanın Play Store’un politikalarını ihlal ettiği için kaldırıldığını açıkladı. Play Store yayınlanan uygulamalar kullanıcının bilgisi ve izni olmadan kullanıcının cihaz ayarlarında veya uygulama dışındaki telefon özelliklerinde değişiklik yapamıyor. Play Store’un politikaları, uygulamaların üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarının kaldırılmasını ve devre dışı bırakılmasını engelliyor.

Hindistanlı OneTouch AppLabs tarafından geliştirilen Remove China Apps, aslında Hindistan’la Çin arasındaki Himalaya sınır anlaşmazlığının bir sonucu. Dünyanın en kalabalık iki ülkesi arasındaki bu gerilim başka başka alanlarda da kendini gösteriyor.

Remove Chine Apps’in yayınlanmasının ardından Hindistanlı ünlüler, Çinli uygulamaların telefonlardan kaldırılması fikrini destekledi. Yoga gurusu Baba Ramdev, hafta sonu Çin’le bağlantısı olan uygulamaları sildiğini gösteren tweetler paylaştı.

Bununla birlikte TikTok’u telefonundan silen Hintli bir aktöre destek veren Hindistan’ın iktidar partisi BJP’nin sözcüsü Nupur Sharma, “İlgili vatandaşların örnek teşkil ettiğini görmek harika. Onlara en çok acı veren yerden vurmamız gerekiyor” dedi.

Hindistan’da Remove China Apps'in yayınlanmasının ardından Çin’deki bazı insanlar uygulama ile dalga geçtiler ve Çinli akıllı telefon üreticilerinin Hindistan pazarındaki baskınlığına atıf yaparak Hindistanlıları akıllı telefonlarını çöpe atmaya davet ettiler.

TikTok da gerilimden nasibine düşeni alıyor

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken TikTok da bu gerilimle baş etmek zorunda kalan şirketler arasında yer alıyor. Hindistanlı bir TikTok fenomeni geçtiğimiz günlerde Çin hükümetini eleştirdiği bir içeriğinin TikTok tarafından kaldırıldığını bildirdi.

Konuyla alakalı açıklama yapan TikTok sözcüsü, platformun kullanıcıların bakış açılarının çeşitliliğinden memnuniyet duyduğunu ve daha titiz bir inceleme süreci uygulamak için çalıştıklarını söyledi. Sözcü, olaya konu olan içeriğin de yeniden yayına alındığını söyledi.

Gerilimin arkasında Hindistan’ın yavaşlayan ekonomisi bulunuyor

Varolan gerilim sadece internet üzerinden devam ediyor gibi görünse bile Hindistan ekonomik alanda attığı adımlarla Hindistan’daki Çinli yatırımcılara zor günler yaşatıyor. Nisan ayında doğrudan yabancı yatırım politikasını değiştiren Hindistan, Çinli firmaları daha sıkı bir denetimden geçirmeye başladı.

Diğer komşu ülkelerden yatırımcılara da benzer bir duruş sergileyen Hindistan hükümeti, küresel pandemi nedeniyle zor günler yaşayan Hint şirketleri korumak için bu önlemleri aldığını söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yabancı firmaların mallarının boykot edilmesine destek verdiğini açıklarken, yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için vatandaşların yerel alternatiflere yönelmesi gerektiğini söyledi.