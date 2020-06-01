Hindistan'da Çinli Ürün ve Uygulamalara Boykot Başladı

Hindistan hükümeti, ülke genelindeki Çin malları ve Çin menşeili uygulamalar için bir boykot başlattı. Ülke geneline yayılan boykot, temelinde yerli malların kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışıyor olsa da koronavirüs salgınıyla birleşen olaylar bir 'Çin boykotu' haline geldi.

2019 yılının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünya geneline yayılarak pandemi haline geldi. Tüm dünyanın düzenini bir anda değiştiren salgın, bir yandan tıbbi diğer yandan da politik tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle bazı kesimler, koronavirüs salgınının Çin'de daha önceden bilindiğini ancak hükümetin bu durumu bilerek gizlediğini ileri sürdüler.

Koronavirüsle ilgili konuşulması gereken çok fazla şeyin olduğu aşikar. Neticede Çin hükümeti, belki de en başında harekete geçseydi olay bu noktaya ulaşmayacaktı. Şu an için bunları konuşmaktan ziyade salgının bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor. Ancak Hindistan, yaşanan bu olayları kolay kolay unutmayıp, konuyla ilgili Çin'e iyi bir ders vermeye çalışacak gibi görünüyor.

Hindistan, Çinli şirketlerin en büyük pazarlarından bir tanesi. Ülke genelinde hakimiyetlerini kuran Çinli teknoloji üreticileri, hemen her segmentte ve kategoride ürün satışa sunarak büyük bir pazar hacmi elde etmiş durumdalar. Dolayısı ile Hindistan'da başlatılan boykot, Çin için sıkıntılı bir sürecin kapılarını aralayabilir. Üstelik Hindistan'da başlatılan boykot, sadece Çin üretimi malları değil yazılımları da içeriyor.

Hindistan'da başlatılan boykotun fitili, bizzat ülkenin başbakanı tarafından ateşlendi. Aslına bakacak olursak Başbakan Narendra Modi, söz konusu boykotu başlatarak Hindistan menşeli malların satışının yaygınlaşmasını istiyordu. Ancak günler söz konusu boykot, koronavirüs öfkesi ile de birleşince topyekün bir 'Çin boykotu' haline geldi. Ülke genelindeki sosyal medya kullanıcıları şu sıralar, sadece bu boykota kilitlenmiş durumdalar.

Hindistan'daki Çin menşeli en popüler mobil uygulama olan TikTok, boykottan önce de sık sık eleştiriliyordu ancak boykotla birlikte platform tamamen boykotu destekleyici içeriklerle dolmaya başlamış durumda ve insanlar, Çinli uygulamaların ülkede yasaklanması için birbirlerini örgütlüyorlar.

Hindistan'daki sosyal medya platformlarında yer alan bazı konu başlıkları

Gerek TikTok gerekse diğer sosyal medya platformlarındaki Hindistan gündemlerine baktığımız zaman, karşımıza ciddi bir şekilde #BoycottChina, #BoycottChineseProducts, #BoycottChineseApps, #TikTokBan ve #IndiansAgainstTikTok gibi konuların trend olduğunu görüyoruz. Bu durum, Hindistan genelinde bir Çin karşıtlığı başladığını gösteriyor. Bu boykotun sonunun nereye varacağı ise şimdilik bilinmiyor.