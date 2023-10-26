Google, son yıllarda gittikçe popüler hale gelen deepfake görsellerin tespit edilebilmesi için yeni bir özellik geliştirdi. Böylece sahte veya yapay zekâ ile üretilmiş görüntüleri belirlemek daha kolay olacak.

Balenciaga giyen Polat Alemdar'ı hatırladınız mı? Bir dönem Papa'dan Polat'a bütün herkesin benzer bir videosu vardı. İşte o videoların yapılmasını sağlayan teknolojinin adı deepfake. Öte yandan bu teknoloji tabii ki sadece eğlence için kullanılmıyor. Dezenformasyon ve algı yönetimi gibi amaçlarla da deepfake kullananlar bulunuyor. İşte bu ikinci gruptaki görselleri ayırmak için artık yeni bir alternatif bulunuyor.

Google'ın Android, Arama ve Play Mağazası için hazırladığı yeni güncellemelerin bir ortak noktası bulunuyor: Deepfake görsellerin kaynağını bulabilmek ve gerektiğinde şikâyet edebilmek.

Ofansif yapay zekâ ürünleri şikâyet edilebilecek

Google Play için yapılan yeni düzenleme ile uygulama geliştiricileri, metin ya da görsel oluşturan yapay zekâ uygulamaları için bir uygulama içi şikâyet mekanizması bulundurmak zorunda olacak. Bu mekanizma ile ofansif içerikler şikâyet edilebilecek. Google, bireysel kullanıcıların ürettiği içeriklerde de benzer kısıtlamalar uyguluyordu, şimdi bu kısıtlamaların kapsamına yapay zekâ da girmiş oldu.

Google ayrıca kullanıcıların, görsellerin geçmişini görebilmelerini sağlayacak bir özelliği de kullanıma sundu. "Bu görsel hakkında" adı verilen özellik ilk olarak mayıs ayında gerçekleştirilen Google I/O etkinliğinde duyurulmuş olsa da kullanıcılara şimdi ulaştı. Bu özellik Google'ın var olan "Bu sonuç hakkında" özelliği ile aynı şekilde çalışıyor ancak bir internet sayfası yerine görselin geçmişini veriyor.

Yeni özelliği kullanmak için görsele tıkladığınızda alttaki çubukta çıkan üç noktaya tıklamanız gerekiyor. Sonrasında "Bu görsel hakkında" seçeneğini seçtiğinizde en son hangi sitelerin bu görseli kullandığını ve ilk nerede ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Ayrıca bu özelliği kullanarak görsellerin doğrulanıp doğrulanmadığını ve meta verilerini görmek de mümkün oluyor. Böylece görselin yapay zekâ ürünü olup olmadığı da anlaşılıyor.