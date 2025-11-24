Google, e-postalarımızı yapay zekayı eğitmek için kullanıp kullanmadığını açıkladı

Gmail’in e-postaları AI eğitimi için kullandığı iddiaları sosyal medyayı ele geçirdi. Google, içeriklerin model eğitimi için işlenmediğini açıkladı.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım, Gmail’in e-posta içeriklerini yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullandığını öne sürerek kısa sürede yayıldı. Paylaşımda özellikle Smart Features açık olan kullanıcıların risk altında olduğu iddia edildi ve birçok kullanıcı gizlilik konusunda endişe yaşadı.

Google ise bu iddiaları net bir açıklamayla yalanladı. Şirket, Gmail mesajlarının model eğitimi için kullanılmadığını, Smart Features’ın sadece teslimat takibi veya hatırlatma gibi kullanıcıya özel küçük işlevleri çalıştırdığını vurguladı. Yani içerik okunsa bile bu, model eğitimi için kullanılmıyor.

Açıklamada, Smart Features ve veri işleme izinlerinin tamamen kullanıcı kontrolünde olduğu da belirtildi. Workspace yöneticileri ve bireysel kullanıcılar bu ayarları istedikleri anda kapatabiliyor. Google, bu izinlerin AI eğitimine kapı açmadığının altını çiziyor.

Bu tartışma, büyük teknoloji şirketlerinin veri işleme süreçlerinin şeffaflığına dair eski tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Google’ın açıklaması geçici bir rahatlama sağlasa da kullanıcıların veri güvenliği beklentilerinin arttığı açıkça görülüyor.