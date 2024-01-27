Google'ın MWC 2023'te duyurduğu eSIM transfer özelliği, Android tarafında kendini göstermeye başlamış gibi görünüyor.

Pixel 8 modelleriyle birlikte Google, hem eski telefondan eSIM taşımanızı hem de fiziksel olanlar üzerinden yeni bir eSIM oluşturulmasını mümkün kılan bir araç geliştirmişti. Ülkemizde ve diğer ülkelerde gün geçtikçe yaygınlaşan eSIM’ler, bu sayede telefon kurulumu sırasında zahmetsizce aktarılabiliyor.

Normal şartlarda telefon kurulumunda, örneğin Samsung, kendi aracını sunuyordu. Bu da sadece Galaxy modelleri arasında eSIM transfer edilmesini sağlıyordu. Fakat bir kullanıcı, Samsung marka cihazını kurarken farklı bir markadan eSIM aktarabileceğine yönelik bir bildirim aldı. Bu da Google aracının sessiz sedasız yayıldığı anlamına geliyor.

Bir kullanıcı, eSIM'ini LG modelinden Samsung’a aktardı.

Google, üstte Pixel 8 Pro ile gördüğünüz söz konusu özelliği 2023’ün şubat ayında duyurmuştu. Ve tıpkı Samsung’da olduğu gibi sadece Pixel modelleri arasında bu transferin yapılmasını mümkün kılıyordu. Son durumda Galaxy S24 Ultra’sını kuran bir kullanıcı, yakınlardaki LG V60 ThinQ modelinden eSIM aktarabileceğine yönelik bir bildirim aldı.

One UI 6.1 güncellemesiyle bu aracın, Galaxy olmayan cihazları da desteklediği düşünülüyor fakat ne Google ne de Samsung tarafında resmî bir açıklama maalesef yok. Fakat sadece Samsung özelindeki bu gelişmeye bakarak bile Android üreticilerin Google’ın eSIM transfer uygulamasına geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Bu da Android tarafında hızlı ve güvenli bir aktarım sunulacağı anlamına geliyor.

Söz konusu özellik de sadece Avrupa’daki T-Mobile operatöründe profili olan kullanıcılarda görülmüş. eSIM konusunda maalesef birkaç adım geriden geliyoruz. Bu teknolojiye yönelik çok sayıda endişe olduğundan, ülkemizde nasıl karşılanacağını da zaman gösterecek. Sizin tahminleriniz neler?

S24 Ultra demişken, gelin cihaza bir de bizim gözümüzden bakalım.

Standart S24'ün kendisini merak edenler için de videomuzu şu şekilde bırakalım: