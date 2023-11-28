Google, Arama hizmetinin sonuç sayfaları için bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler hem internet sitesi sahiplerinin hem de son kullanıcıların işine yarayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, web sitesi sahiplerinin işine yarayacak yeni özelliklerini kullanıma sundu. Google Arama hizmet için oluşturulan yeni özellikler, yapılan aramalarla ilgili sonuçların gösterim sıralarını önemli ölçüde iyileştirecek. Kullanıcılar, SEO içeriklerden ziyade nitelik açısından daha iyi olan sonuçları üst sıralarda görmeye başlayacaklar.

Google'ın yeni sistemi, sadece bireysel internet sitelerine avantaj sağlamayacak. Forum siteleri ile sosyal medya platformları da arama sonuçlarında daha üst sıralarda gösterilecek. Böylelikle kullanıcı, sadece SEO optimizasyonu nedeniyle üst sıralara çıkmayı başaran içerikler yerine, gerçek kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımları görmeye başlayacaklar. Yeni sistem, kullanıcıların 'daha doğru' bilgiye ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

İçerik oluşturucular için profil kartları geliyor

Google'ın yaptığı tek çalışma, arama sonuçları ile ilgili olmadı. Şirket, içerik üreticiler için yeni bir profil kartı özelliğini de kullanıma sundu. İçerik üreticilerin paylaşım yaptıkları siteler, bu özellikten faydalanarak içerik üreticiler için kullanıcı adı, profil fotoğrafı, takipçi sayısı veya içeriklerindeki popülarite gibi bilgileri içeren bir kart oluşmasını sağlayabilecekler. Google Arama sorgusu yapan kullanıcı, burada profil kartını görecek.

Profil kartları, bazı siteler için de kullanılabilecek

Google, Reddit ve Quora gibi daha çok soru cevap üzerine inşa edilen platformları zaten ön plana çıkarıyor. Şimdi bunlara benzer ancak nispeten küçük olan siteler de Google tarafından ön plana çıkarılacak. Tartışma forumları ile soru-cevap siteleri, artık profil kartına benzer bir yapının içinde gösterilecek.