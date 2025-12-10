Tümü Webekno
Google Fotoğraflar'a 5 Yeni Video Düzenleme Özelliği Geldi (Capcut'ın Yerini Alabilir mi?)

Google, Fotoğraflar uygulamasına birbirinden kullanışlı 5 yeni video düzenleme özelliği ekledi. Bu özellikler, uygulamayı sosyal medya videoları düzenlemede CapCut'a ciddi rakip yapıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük fotoğraf ve video hizmetlerinden biri olan Google Fotoğraflar, hiç kuşkusuz düzenleme konusunda da öne çıkmayı başarıyor. Özellikle de son zamanlarda Google’ın eklediği yapay zekâ özellikleri sayesinde fotoğraf ve video düzenlemek çok daha kolay ve gelişmiş hâle gelmiş durumda.

Şimdi ise Google, Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni video düzenleme özelliklerini açıkladı. Bu özellikler, kullanıcıların kolayca videolarında istedikleri değişiklikleri yapmalarını sağlamalarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Hazır şablonlar yoluyla hızlıca paylaşılabilir videolar oluşturun

Fotoğraflar uygulaması, şablonlar, yerleşik müzik, metin ve kurgularla senkronize edilmiş önceden ayarlanmış formatlara erişmenize imkân tanıyor. Sadece bir şablon seçmeniz, dahil etmek istediğiniz fotoğraf ve videoları seçmeniz yeterli. Bunun sonrasında uygulama otomatik olarak ritme uygun, paylaşılabilir bir video ortaya çıkarabiliyor. Direkt oluştur kısmından kullanabiliyorsunuz.

Yeniden tasarlanan video düzenleyici

Fotoğraflar’ın hem Android hem de iOS’teki video düzenleme aracı artık** daha hızlı ve daha kullanımı kolay** hâle getirildi. Çoklu klip düzenleme, uyarlanabilir tuval gibi özelliklerle aradığınız her şeyi size sunuyor ve hem gelişmiş hem de çok kolay bir video düzenleme deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Müzik ekleyin

Bir videoyu daha iyi hâle getiren şeylerden biri kesinlikle müziktir. Artık kullanıcılar, Fotoğraflar uygulamasının müzik kütüphanesi üzerinden seçim yaparak videolarına müzik ekleyebiliyor. Özellikle sosyal medya için kullanacağınız videolarda işinize yarayacak.

Metin ekleyin

Ekran Resmi 2025-12-10 09.56.57

Son yıllarda artan kısa formatlı videolarda en çok gördüğümüz şeylerden biri yazılardır. Bu yazılar hem altyazı şeklinde hem de direkt videonun ortasında karşımıza çıkabiliyor. Fotoğraflar’a eklenen yeni özellik sayesinde de kolayca istediğiniz videoya istediğiniz metni ekleyebiliyorsunuz.

Tek video klipleri düzenleyip özelleştirebiliyorsunuz

Yeniden tasarlanan düzenleme aracı, artık Android’de tek tek video kliplerde hızlı ve kolay düzenlemeler için varsayılan düzenleyici hâle getirildi. Galerinizden bir video açıp direkt düzenleme kısmına basarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Yeni editörle de müzik ve metin ekleme başta olmak üzere bir video klip üzerinde istediğiniz her değişikliği yapabiliyorsunuz.

Yukarıda gördüğünüz tüm özellikler Google Fotoğraflra üzerinden kullanıma sunulmaya başladı. Yeni video düzenleme özellikleri sayesinde Google Fotoğraflar’ın CapCut’a tam bir rakip olarak özellikle sosyal medya videoları oluşturmada kullanıcıların dikkatini çekebileceğini söyleyebiliriz.

