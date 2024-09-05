Google Fotoğraflar, klasik arama özelliğine doğal dil özelliği ve en iyi eşleşme özelliğini ekleyerek arama deneyimini geliştiriyor.

Google Fotoğraflar, Android ve iOS uygulamalarında "klasik arama"yı önemli bir güncelleme ile yeniliyor. Bu güncelleme, kullanıcıların arama deneyimlerini daha da geliştirmek için "En İyi Eşleşme" ve doğal dil araması gibi yeni özellikleri içeriyor. Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunulan bu yenilik, kullanıcıların arama deneyimini daha da iyileştiriyor.

Yeni güncelleme ile birlikte, klasik arama artık kullanıcıların "günlük dil" kullanarak fotoğraf araması yapmasına olanak tanıyor. Örneğin, "Alice gülüyor "Dağlarla çevrili gölde kano yaparken" veya "Emma'nın arka bahçede resim yapması" gibi tanımlayıcı sorgularla fotoğrafları bulmak mümkün olacak. Bu özellik arama sonuçlarını daha spesifik ve anlamlı hale getiriyor.

Klasik arama artık daha kullanışlı olacak

Aynı zamanda "En İyi Eşleşme" özelliği ile arama sonuçları, ters kronolojik sırayla gösterilmek yerine daha düzenli bir şekilde sunulacak. Bu özellik sonuçları bir ızgara şeklinde gösterirken, "En Son" seçeneği sayfanın üst kısmında yer almaya devam edecek. Google Fotoğraflar, arama sorgusuna en uygun filtreyi otomatik olarak uygulayacak, böylece kullanıcılar daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edecek.

Güncellemeler İngilizce olarak tüm Android ve iOS kullanıcılarına sunuluyor. Önümüzdeki haftalarda diğer dillerde de erişilebilir hale gelecek.