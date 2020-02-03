Teknoloji devi Google, fotoğraf odaklı depolama ve düzenleme uygulaması Google Fotoğraflar’da yeni bir hizmet deniyor. Google Fotoğraflar’a yüklenen fotoğraflardan her ay otomatik olarak seçilen 10 tanesi, 7.99 dolar ücretle Google tarafından basılacak.

Google, uygulama ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. 9to5Google’ın yayınladığı yeni bir haber, teknoloji devinin denediği yeni bir özelliği gösteriyor. 9to5Google’a göre Google, Google Fotoğraflar’da yeni bir ücretli servis deniyor.

Google Fotoğraflar’da denenen yeni servisle, kullanıcıların Google Fotoğraflar'da yüklü olan fotoğraflarından 10 tanesi, Fotoğraflar'ın algoritması tarafından seçilecek. Algoritma tarafından seçilecek 10 fotoğrafın Google tarafından baskısı alınacak ve kullanıcıya gönderilecek.

Google Fotoğraflar için geliştirilen bu servisin ilginç olan yanı, basılacak fotoğrafların algoritma tarafından seçilecek olması. Algoritma, kullanıcının yerine kullanıcının beğeneceği fotoğrafları seçecek. 9to5Google, Fotoğraflar’ın yeni servisinde kullanıcıların, “kişiler ve evcil hayvanlar”, “manzaralar” ve “her şeyden biraz” gibi seçenekleri seçerek algoritmaya neyi seçmesi gerektiğini göstereceklerini söylüyor. Kullanıcılar, seçtikleri kategorileri isterlerse daha sonra değiştirebilecekler.

Google’ın Fotoğraflar için geliştirdiği bu servis aylık 7.99 dolar fiyatla hizmet sunacak. Google, Google Fotoğraflar’ın bu servisini şu anda sadece ABD’de deniyor. Google Fotoğraf’ta bulunan bir reklama tıklayan kullanıcılar, servise istekleri dahilinde üye olabiliyorlar.

ABD’de denenmeye devam eden Google Fotoğraflar'ın yeni servisi, daha şimdiden tepki aldı. Bazı kullanıcılar, fotoğraf başına 0.79 dolar ücretin, ABD’deki yaygın fotoğraf baskı ücreti olan 0.25 doların hemen hemen üç katı olmasını eleştiriyorlar.