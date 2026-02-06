Google Genie 3'ü Test Ettik!

Google'ın 2025'te duyurduğu yazarak oyun yapmamıza izin veren yapay zekâ aracı Project Genie (Genie 3) sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı ve biz de erişim sağladık. Bu videoda Genie 3 ile God of War, GTA oyunları, ETS 2, Filght Simulator ve daha pek çok oyunu taklit edebileceğimiz sahneler yaratmaya çalışıyoruz. Ayrıca ünlü tabloları ve film sahnelerini yeniden hayata geçirecek, oyun sahnelerine dönüştürüyoruz.

Genie 3, statik bir video üreticisi olmanın çok ötesine geçerek, metin komutlarından veya basit eskizlerden saniyeler içinde "oynanabilir" 3D dünyalar inşa eden devrimsel bir yapay zekâ. Önceki sürümlerin aksine, 720p çözünürlükte ve saniyede 24 kare (FPS) hızında tamamen akıcı ve etkileşimli bir deneyim sunar. Bir kullanıcı olarak sadece bir video izlemezsiniz; o dünyanın içine girer, karakteri kontrol eder (yürür, zıplar, yüzer) ve fizik kurallarının tutarlı olduğu bir simülasyonu bizzat deneyimliyorsunuz.

Modelin en büyük teknik başarısı, "Uzun Süreli Tutarlılık" ve görsel hafızası. Geleneksel video modellerinde sahneler birkaç saniye sonra bozulup değişirken, Genie 3 oluşturduğu dünyayı yaklaşık bir dakika boyunca hafızasında tutabilir; yani bir binanın etrafından dolanıp geri geldiğinizde, o bina tam bıraktığınız yerde ve şekilde durur. Ayrıca "Promptable World Events" özelliği sayesinde, simülasyonun içindeyken "şimdi yağmur yağdır" veya "bir ejderha uçur" gibi komutlarla dünyayı gerçek zamanlı olarak manipüle edebilirsiniz.

Kullanım alanları açısından Genie 3, sadece oyun geliştiricileri için "sonsuz seviye tasarımı" vadeden bir araç değil, aynı zamanda Yapay Genel Zeka (AGI) yolunda kritik bir basamak. Robotik sistemlerin ve otonom araçların, gerçek dünyada risk almadan önce bu sonsuz çeşitlilikteki simülasyonlarda eğitilmesine olanak tanır. Şu an için Google AI Ultra abonelerine özel ve deneysel bir prototip (Project Genie) olarak sunulsa da, dijital içerik üretimini "izlenen" bir şeyden "yaşanan" bir şeye dönüştüreceği kesin görünüyor.