Gitmemiz gereken fakat nasıl gidileceğini bilmediğimiz yerler için sıkça başvurduğumuz Google Haritalar, daha önce hedef konum belirlendikten sonra hedef konuma varış için ortalama yolculuk süresini gösteriyordu. Artık konum seçiminden sonra varmamız gereken zamanı ayarlayarak, bulunduğumuz konumdan saat kaçta çıkmamız gerektiğini yolun ortalama trafik durumuna göre hesaplayabiliyor.

Google Haritalar ekibi, uygulamaya yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motosiklet modu, tahmini seyahat ücretleri gibi kullanışlı özelliklerin eklendiği Google Haritalar'a varış zamanı özelliği eklendi. Artık kullanıcılar, ileriki bir zaman için bulunduğu konumdan çıkacağı zamanı ya da varması gereken zamanı ayarlayarak seyahat planlaması yapabilecek.

"Yola çıkış ve varış saati ayarlayın" özelliği sayesinde sürücüler yolculuk saatlerini ve seyahat sürelerini tahmin etmek zorunda kalmayacak. Planlanan yolculuk için tarih ve saat girişi yapan sürücüler, mesafeye bağlı olarak ne zaman varacağını ya da hangi saatte çıkması gerektiğini öğrenebilecek.

Google Haritalar'ın masaüstü sürümünde olduğu gibi mobil uygulamalarında da kullanılabilecek bu özellik, bir süredir toplu taşıma araçları için kullanılıyordu. Araç sürücülerinin kullanabileceği bu özellik, şu an için v10.8.0, v10.7.1 ve v10.6.2 beta sürümlerinde kullanılabiliyor.

Google'ın eklediği bu özelliğin bir dezavantajı da bulunuyor. Planlanan ileri tarihli bir seyahat için, varış zamanını sisteme giren kullanıcının çıkması gereken saat, o tarihte ve o saatte oluşacak trafik sıkışıklığı bilinmediği için bir miktar hatalı sonuçlar elde edilebilir. İlk olarak v10.8.0 versiyonunda gözlemlenen bu özellik, şu an APK Mirror'da buraya tıklayarak indirebileceğiniz Google Haritalar uygulamasında kullanılabiliyor.

Google Haritalar'a eklenen yenilikler bu özellikler ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Şirketin geliştirme ekibi, ABD'deki kullanıcılar için yollarda hız limitlerini de gösteren yeni bir özelliği şu an test ediyor. Bu özelliğin önümüzdeki günlerde diğer ülkeler için de kullanılabilir olması bekleniyor.