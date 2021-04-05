Google Haritalar'daki Üstü Açık Mezar Fotoğrafının Hikayesi

Google Haritalar, ABD'nin Portland kentinde üstü açık iki mezarın fotoğrafını sergiliyor. Ancak söz konusu fotoğrafın arkasındaki hikaye, görüntünün kendisini kadar ürkütücü değil.

Dünyanın en popüler harita ve navigasyon servisi olan Google Haritalar, bugünlerde son derece ürkütücü bir manzara(!) sergiliyor. Söz konusu kuşbakışı fotoğrafta yeni kazılmış gibi görünen iki mezar ve bu mezarların içinde aynı şekilde giyinmiş, yüzleri gökyüzüne bakar halde yatmakta olan iki adam görünüyor.

Söz konusu fotoğrafı ilk kez görenler -doğal olarak- Google Haritalar’ın henüz gömülmemiş iki ölü bedeni sergilediğini düşünüyorlar. Ancak mezarlarda yatmakta olan kişilerin kot pantolon ve tişört gibi alışılmışın dışında giysilere sahip olması, mezarların çevresinde hiçbir kazma/kürek ya da insan bulunmaması, fotoğrafı daha da garip hale getiriyor.

Aslına bakacak olursak yukarıda görmüş olduğunuz ve ilk bakışta son derece ürkütücü gelen fotoğrafın oldukça makul bir açıklaması bulunuyor. Mezarda yatan iki kişi, Dutes Miller ve Stan Shellabarger isimli iki performans sanatçısı. İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilen bu performans, “Grave” olarak isimlendirildi ve bu performansa ait aşağıdaki fotoğraf, yaklaşık 13 yıl önce 1700 euroya alıcı buldu. Yukarıdaki fotoğraf ise ABD'nin Portland kentindeki başka bir performansa ait.

Söz konusu fotoğrafın sergilendiği Western Sergisi Müdürü Scott Speh, fotoğrafın açıklamasını şu şekilde yapıyor; evli bir çift olan Dutes Miller ve Stan Shellabarger, kendi boylarına göre yan yana birer mezar kazarlar. Mezarların içinden birbirlerine doğru kol hizasında bir delik açan performans sanatçıları bu şekilde sonsuza dek el ele tutuşabileceklerdir.