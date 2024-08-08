Google'ın Chrome için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi. İddiaya göre kullanıcılar, yeni özellik kapsamında Google Chrome üzerinden bir internet sitesine doğrudan bağış yapabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, internet sitelerinin gelirlerini artırmak için yeni bir yöntem üzerinde çalıştığı iddia edildi. Eğer bu iddia gerçeği yansıtıyorsa kullanıcılar, Google Chrome üzerinden bir internet sitesine doğrudan bağışta bulunabilecekler.

Bugün internet sitelerinin en büyük gelir kaynağı reklamlar. Ancak yapay zekâ teknolojileri, bu durumu bozmaya başladı. Çünkü insanlar, araştırdıkları bir konu için siteler arasında gezinmek yerine yapay zekâya soruyorlar. İşte Google da bunun farkında gibi görünüyor.

Google'ın yeni bağış sistemi nasıl çalışacak?

Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da üzerinde çalışılan yeni sistem, Google Chrome üzerinden bir internet sitesini ziyaret eden bir kişinin, söz konusu internet sitesine hızlıca bağış yapmasını sağlayacak. Böylelikle internet siteleri için yeni bir gelir kapısı oluşturulmuş olacak. Ancak böyle bir sistem, internet reklamcılığının kurallarını değiştirebilir. Google, daha fazla bağış alan internet sitelerini daha ön plana çıkarabilir.

Tabii söylediklerimiz, şu an için spekülasyondan ibaret. Google, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Ayrıca yeni sistemin henüz erken aşamada olduğu iddia ediliyor. Yani internet sitelerine doğrudan yapılacak bağışlar için hâlâ uzun bir süre beklenilmesi gerekecek. Ancak konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.