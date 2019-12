Google, Kış Gündönümünü Doodle Haline Getirdi

Kış gündönümünde güneş ışıkları, Oğlak Dönencesi’ne dik olarak gelir ve bugünden itibaren kuzey yarımkürede günler uzar ve geceler kısalmaya başlar. Kış gündönümünü başlatan ve yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık için Google yeni bir Doodle tasarladı.

Kış gündönümü, her yıl 21 Aralık gecesinde gerçekleşen bir olaydır. 21 Aralık gecesi, kuzey yarımküredeki en uzun gecedir ve bu günden itibaren geceler gittikçe kısalmaya başlarken gündüzler de uzamaya başlar. Güneş ışıklarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesi; kuzey yarımküredeki ülkelerde kışın başlangıcı, güney yarımküredeki ülkelerde ise yazın başlangıcı sayılır.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, bu tür önemli olaylar olduğunda arama motorunun ana sayfasına yerleştirdiği doodleları ile fazlasıyla ünlenmiştir. Önemli kişileri anmak veya bayramlar gibi önemli günleri kutlamak için de arama motorunun ana sayfasına doodle yerleştiren Google, 21 Aralık gecesini de boş geçmedi ve kış gündönümünü doodle haline getirdi.

Türkiye, kış gündönümünü 22 Aralık’ta saat 04.19’da yaşadı

Google’ın doodle haline getirdiği ve bu şekilde kutladığı kış gündönümü, Türkiye saati ile 22 Aralık tarihinde saat 04.19’da yaşandı. Türkiye illeri içerisinde en uzun geceyi yaşayan il ise kuzeydeki illerimizden biri oldu. Türkiye’nin kuzey bölgesinde bulunan Sinop, Türkiye’nin kış gündönümünde geceyi en uzun yaşayan ilimiz oldu.

Google, her yıl kış gündönümü dahil birçok önemli günü ve anıyı doodleları ile kutlamaya devam ediyor. Tarihteki önemli kişilikleri de her yıl anmayı ihmal etmeyen Google, genellikle her sene farklı bir tasarımı ana sayfasına ekleyerek kullanıcılarının beğenilerini toplamayı başarıyor. Eğer Google’ın tasarladığı doodleların üzerine tıklarsanız, sizlere o günün anlam ve önemini, bunun yanı sıra doodleın alakalı olduğu kişi veya olayları da önünüze çıkarıyor.