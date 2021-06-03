Google, 3 Ağustos itibarıyla kripto para borsaları ile soğuk cüzdan şirketlerinin de reklam veren olabileceklerini açıkladı. Ancak Google, reklam vermek için bazı koşulların sağlanması gerektiğini söylüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın arama motoru algoritmaları, bugüne kadar kripto para borsaları ile kripto para cüzdanlarının reklamveren olmasına izin vermiyordu. Ancak gelen son haberler, yakın bir gelecekte bu durumun değişeceğini gözler önüne seriyor. Ancak Google'ın yeni düzenlemesi, şu an için yalnızca ABD'deki kripto para yatırımcılarını etkileyecek.

Google'ın açıklamalarına göre belirli şartları sağlayan kripto para borsaları ile soğuk cüzdan şirketleri, 3 Ağustos itibarıyla doğrudan kripto para yatırımcılarını hedefleyen reklamlar vermeye başlayabilecekler. Google, belirlediği şartlara uyan kuruluşların tıpkı diğer işletmeler gibi reklam verebileceğini ifade ediyor. Peki Google, bu tür kripto para sektöründe hizmet veren şirketlere ne gibi şartlar koşuyor?

Parası olan her şirket, Google'da reklam veremeyecek

Google tarafından belirlenen kriterlere göre parası olan her kripto para borsası ya da soğuk cüzdan şirketi, Google'da reklam veremeyecek. Öyle ki Google'da reklam vermek isteyen bir şirketin lisanslı bir yetkili kuruluş olması gerekecek. Ayrıca bu şirketlerin, kurulduğu eyaletlerin kanunlarına ya da ABD'nin genel kanunlarına uyması zorunlu olacak. Bunlara ek olarak verilecek reklamların Google Ads kurallarına uygun olması ve açılan hesaba ait bilgilerin eksiksiz olması beklenecek.

Google'ın kripto para sektörüyle ilgili aldığı karar, sunulan koşullarda en ufak bir taviz verilmediği müddetçe oldukça önemli. Zira kullanıcılar, dünya genelinde hizmet vermekte olan yüzlerce borsa ve soğuk cüzdan kuruluşlarının hangilerine güvenebileceklerini bile bilmiyorlar. Koşullara baktığımızda yalnızca büyük şirketlerin reklam verebileceklerini düşünürsek, bu kararın kullanıcıları daha güvenli limanlara iteceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.