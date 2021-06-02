TRON isimli kripto para biriminin kurucusu Justin Sun, kripto para piyasaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Boğa sezonunun sona ermediğini söyleyen Sun, haziran ayında bir düzeltme daha olacağını, temmuz ve ağustosta ise yine yükselişler yaşanacağını ifade ediyor.

Kripto para piyasalarının 2017 yılında yaşadığı boğa sezonunun en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Justin Sun, 2020-2021 yılı boğa sezonu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Bloomberg'e röportaj veren TRON isimli kripto para biriminin kurucusu, sezonun bitmediğini açıkladı.

Justin Sun, 2017 yılında özellikle de TRON ile ilgili iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Sun, 2017 yılının Elon Musk'ı gibi bir şeydi. Ancak o yıllarda yaşanan boğa sezonu, ne yazık ki Justin Sun'ın söylediği gibi ilerlememiş, yatırımcının dili, özellikle de TRON nedeniyle ciddi anlamda yanmıştı. Piyasanın tartışmalı ismi, piyasadaki yükselişlerin bir süre sonra devam edeceğini ifade ediyor.

Boğa sezonu, temmuz ve ağustosta devam edecek

Justin Sun tarafından yapılan açıklamalara göre 2020-2021 boğa sezonu, temmuz ve ağustos aylarında yeniden güldürecek. Piyasaların 2021 yılında sürekli olarak yükseldiğinden bahseden Sun, bu tür düzeltmelerin normal olduğunu, haziran ayında bir düzeltme daha beklediğini söylüyor. Sun'a göre Bitcoin ve diğer altcoinlerde yaşanan düşüşler, yaşanması gereken bir durummuş.

Çin ve son dönemlerin en çok konuşulan kripto para birimi Dogecoin ile ilgili de konuşan Justin Sun, Dogecoin'in halkın parası olduğuna inandığını belirtiyor. Dogecoin'de yaşanan olayları, geçtiğimiz aylarda yaşanan Gamestop olayına benzettiğini ifade eden TRON kurucusu, insanların Wall Street'teki bankalara göre hareket etmediğini, Dogecoin'in tam olarak buna uygun olduğunu söylüyor. Sun'ın Çin'in aldığı sert kararlar ile ilgili görüşü ise alınan kararların bir işe yaramayacağı yönünde.

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