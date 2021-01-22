Google Lens için kalıcı, markalaşmış bir logo oluşturmakta zorlanan Google, son logo değişiminin üzerinden 2 yıl bile geçmemişken yeni bir Google Lens logosu test etmeye başladı.

Google Lens, beklendiği kadar yaygın bir kullanıma ulaşmamış olsa da Google’ın istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ettiği ve gelecek gördüğü projeleri arasında yer alıyor. Ancak anlaşılan o ki teknoloji devi, Google Lens’i geliştirmek konusundaki kararlılığını hizmetin markalaşması konusunda göstermekten epey uzak.

2017 yılında piyasaya sürüldükten yalnızca 2 yıl sonra Google I/O 2019’da logosunun değiştirileceği açıklanan Google Lens, bu değişimin üzerinden 2 yıl bile geçmemişken yine logosunu değiştirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Zira bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre Google, görüntü tanıma uygulaması için yeni bir logo test etmeye başlamış durumda.

Logo değişirse Google Lens, 3 buçuk yılda 3 farklı logo kullanmış olacak

Google Lens, kamera odaklı bir uygulama olmasına rağmen şu ana kadar kullanılan iki logo da kamera çağrışımı yapmaktan epey uzaktı. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Google, yeni Google Lens logosunu bir kameraya daha fazla benzetmeye çalışmış durumda. Muhtemelen Google, bir kamera simgesinin mevcut logodan daha fazla dikkat çekeceğini düşünüyor.

Yine de Google Lens logosunun kesin olarak değişeceğini söyleyemeyiz. Zira Google uygulaması, Google Lens uygulaması ve Google Lens logolarının bulunduğu pek çok yerde eski logo yer almaya devam ediyor. Muhtemelen Google, test edilen yeni logoyu sınırlı sayıda kullanıcıya göstererek yeni logonun mevcut logoya kıyasla Google Lens kullanım oranını etkileyip etkilemediğini analiz ediyor.