WhatsApp'ta yanlışlıkla sildiğiniz önemli bir mesaj yüzünden panik yapmayın! Bu rehberimizde, hem iPhone hem de Android telefonlarda silinen WhatsApp mesajlarını nasıl geri getirebileceğinizi adım adım anlatıyoruz. Yedekleme yöntemlerinden yerel kurtarma seçeneklerine kadar tüm çözümler Webtekno'da.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hepimiz için vazgeçilmez bir hâl almış durumda. Artık SMS veya aramalar yerine WhatsApp kullanıyor, insanlarla daha hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyoruz. Ancak fotoğraflardan belgelere, ses kayıtlarından sohbet geçmişine kadar pek çok veriyi içinde barındıran WhatsApp, yanlışlıkla yapılan silme işlemleriyle zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Özellikle önemli bir mesajı yanlışlıkla sildiğinizde, "WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır?" sorusu akıllara geliyor.

İyi haber şu ki WhatsApp hem iOS hem de Android kullanıcıları için silinen mesajları kurtarma konusunda bazı imkânlar sunuyor. Ancak bu işlemin başarılı olabilmesi için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor. Bu içeriğimizde WhatsApp üzerinden silinen mesajların nasıl geri getirilebileceğinizi, hangi yöntemlerin işe yaradığını ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylıca anlatacağız.

WhatsApp silinen mesajları geri getirme yöntemleri (iOS ve Android)

WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmek, sanıldığı kadar karmaşık değildir. Ancak doğru yöntemi seçmek için kullandığınız işletim sistemine ve mevcut mesaj yedeklerine dikkat etmeniz gerekiyor. iOS ve Android cihazlarda kullanabileceğiniz birkaç farklı çözüm bulunuyor. Şimdi adım adım bu yöntemleri inceleyelim.

iPhone'larda silinen WhatsApp mesajlarını geri getirme

Adım #1: WhatsApp’ı iPhone'unuzdan silin .

WhatsApp’ı . Adım #2: App Store üzerinden yeniden yükleyin .

App Store üzerinden . Adım #3: Telefon numaranızı doğrulayın .

Telefon numaranızı . Adım #4: Ekranda beliren " Yedeği Geri Yükle " seçeneğine dokunun.

Ekranda beliren " " seçeneğine dokunun. Adım #5: Yedeklemenin geri yüklenmesinin tamamlanmasını bekleyin.

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için iCloud yedekleri üzerinden silinen mesajları geri yükleme imkânı sunar. Ancak bu işlemi yapabilmek için daha önceden iCloud’a yedek almış olmanız gerekmektedir. Eğer WhatsApp Ayarları içerisinde "Sohbet yedeği" aktif değilse veya çok eski tarihliyse istediğiniz mesajlara ulaşamayabilirsiniz.

Android telefonlarda silinen WhatsApp mesajlarını geri getirme

Android telefon kullanıcıları, Google Drive yedekleri veya yerel yedekler sayesinde silinen mesajları kurtarabilirler. Öncelikle Google Drive üzerinden nasıl yapılacağına bakalım.

Google Drive ile silinen WhatsApp mesajlarını geri getirme:

Adım #1: WhatsApp’ı Android telefonunuzdan silin .

WhatsApp’ı . Adım #2: Google Play Store üzerinden yeniden yükleyin .

Google Play Store üzerinden . Adım #3: Telefon numaranızı doğrulayın .

Telefon numaranızı . Adım #4: Ekranda beliren " Yedeği Geri Yükle " seçeneğine dokunun.

Ekranda beliren " " seçeneğine dokunun. Adım #5: Yedeklemenin geri yüklenmesinin tamamlanmasını bekleyin.

Yerel yedek ile silinen WhatsApp mesajlarını geri getirme:

Adım #1: Telefonunuzda Dosya Yöneticisi uygulamasını açın.

Telefonunuzda uygulamasını açın. Adım #2: WhatsApp > Databases klasörüne gidin.

klasörüne gidin. Adım #3: " msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14 " şeklinde dosyaları bulun.

" " şeklinde dosyaları bulun. Adım #4: Hangi tarihteki mesajları geri getirmek istediğinizi belirleyin.

mesajları geri getirmek istediğinizi belirleyin. Adım #5: Dosya adını " msgstore.db.crypt14 " olarak değiştirin.

Dosya adını " " olarak değiştirin. Adım #6: WhatsApp’ı silin ve yeniden yükleyin .

WhatsApp’ı silin ve . Adım #7: "Yerel Yedekten Geri Yükle" seçeneğini kullanarak mesajlarınızı kurtarın.

WhatsApp’ta yanlışlıkla silinen mesajlar yüzünden panik yapmanıza gerek yok. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için bahsettiğimiz bu yöntemlerle silinen sohbetlerinizi kolayca geri getirebilirsiniz. Elbette tüm bu işlemlerin sağlıklı çalışabilmesi için düzenli yedekleme yapmayı alışkanlık haline getirmeniz büyük önem taşıyor. Şimdi WhatsApp ayarlarını kontrol edin ve yedeklemenin açık olduğundan emin olun.