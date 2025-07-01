Instagram’da gönderdiğiniz takip isteklerinin ne zaman ve kime gönderildiğini zamanla unutmanız oldukça normal. Uygulama içinde bu istekleri bulmak ise sanıldığından biraz daha karmaşık olabilir. Bu içerikte takip isteği gönderilen kişileri nasıl görüntüleyebileceğinizi ve bu istekleri nasıl iptal edebileceğinizi adım adım anlattık. Aynı zamanda toplu silme işleminin mümkün olup olmadığını da detaylandırdık.

Sosyal medya dünyasında gezinirken zaman zaman “Ben kime istek attım acaba?” diye iç geçiriyorsanız yalnız değilsiniz. Instagram’da gelen takip isteklerini görmek oldukça basitken, gönderilenleri bulmak biraz dedektiflik gerektiriyor. Özellikle gizli profilleri merak edip takip isteği gönderdiyseniz ve aradan zaman geçtiyse, o isteklerin hala beklemede olup olmadığını öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada devreye “Instagram’da gönderdiğiniz takip istekleri nasıl bulunur?” sorusu giriyor.

Bu yazımızda Instagram’da geçmişte kimlere takip isteği gönderdiğinizi nasıl görüntüleyebileceğinizi adım adım anlatıyoruz. Üstelik sadece görmekle kalmayıp, artık takip etmek istemediğiniz kişilere gönderdiğiniz istekleri nasıl iptal edebileceğinizi de öğreneceksiniz. Hızlıca ve zahmetsiz bir şekilde kontrol sağlamak için uygulayabileceğiniz yolları sizin için derledik.

Instagram'da takip isteği atılan kişiler nasıl bulunur?

Instagram’da gizli hesapları merak edip birine takip isteği gönderdiyseniz ama aradan zaman geçtiyse, o isteğin kabul edilip edilmediğini unutmuş olabilirsiniz. Neyse ki Instagram üzerinden gönderdiğiniz takip isteklerini kontrol etmenin oldukça kolay bir yolu var. Aşağıdaki adımları izleyerek kime takip isteği gönderdiğinizi kolayca görebilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın.

Sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgi (≡) simgesine dokunarak Ayarlar ve gizlilik menüsüne girin.

Açılan menüden Gizlilik seçeneğine tıklayın.

Ardından Bağlantılar başlığı altında yer alan Takip ettiğin hesaplar seçeneğine dokunun.

Ekranın üst kısmındaki Takipçi sekmesine geçin.

Buradan Takip istekleri kısmına girin.

Karşınıza çıkan listede, gönderdiğiniz ama henüz kabul edilmeyen tüm takip isteklerini görebilirsiniz.

Instagram web'de takip isteği atılan kişiler nasıl bulunur?

Instagram’ı bilgisayardan kullananlar için “Kimlere takip isteği attım?” sorusunun cevabına ulaşmak aslında tahmin ettiğinizden daha kolay. Uygulamadaki bazı özellikler web sürümünde farklı yerlerde bulunsa da, gönderdiğiniz takip isteklerini görmek birkaç adımda mümkün hale geliyor. Bilgisayardan Instagram’da gönderdiğiniz takip isteklerini görmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Tarayıcınızdan Instagram web sitesine giriş yapın.

Sağ üst köşedeki kalp (bildirim) simgesine tıklayın.

Açılan listede, Takip istekleri bölümünü bulun.

Burada size gelen takip istekleri görüntülenir. Ancak, siz gönderdiğiniz istekleri görmek istiyorsanız:

Sağ üst köşeden profilinize tıklayın.

Ardından Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik yolunu izleyin.

Sayfanın alt kısmında yer alan Hesap verilerini görüntüle seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada Bağlantılar bölümünde yer alan Gönderilen takip isteklerini görüntüle bağlantısına tıklayın.

Karşınıza beklemede olan tüm takip isteklerinin bir listesi çıkacaktır.

Instagram'da gönderilen takip istekleri toplu olarak nasıl silinir?

"Instagram’da gönderdiğim tüm takip isteklerini tek seferde silebilir miyim?" diye merak edenler için ne yazık ki doğrudan bir toplu silme seçeneği sunulmuyor. Instagram, gönderdiğiniz tüm istekleri bir tuşla geri çekmenize olanak tanımıyor. Ancak bu işlemi hızlandırmak isteyen kullanıcılar için bazı üçüncü taraf uygulamalar devreye giriyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Bu tür uygulamaların büyük bir kısmı güvenlik açısından risk taşıyor ve hesabınızdaki kişisel verileri ele geçirme amacı güdebiliyor. Eğer hesabınızda kritik öneme sahip bilgiler yer almıyorsa bu uygulamaları denemeyi düşünebilirsiniz. Yine de herhangi bir uygulamayı kullanmadan önce kullanıcı yorumlarını okumayı, geliştirici bilgilerini incelemeyi ve uygulamanın güvenilirliğinden emin olmayı unutmayın.

Instagram'da gönderilen takip istekleri nasıl iptal edilir?

Instagram’da gizli profillere gönderdiğiniz ancak sonradan vazgeçtiğiniz takip isteklerini iptal etme işlemi toplu olarak gerçekleştirilemiyor. Yani, topluca değil; tek tek elle iptal etmek gerekiyor. Birine gönderdiğiniz Instagram takip isteğini geri çekmek için şu adımları izleyebilirsiniz: