Yabancılarla görüntülü olarak konuşma yapmak isteyen kişiler için pek çok görüntülü konuşma uygulaması bulunuyor. Azar uygulaması bu konuda en çok bilinen olsa da, Azar benzeri uygulamalar da oldukça işe yarar çözümler sağlıyor.

Yabancı dilini geliştirmek isteyen, pratik yapmak isteyen, yeni insanlarla tanışmak ya da eğlenmek isteyen herkes, Azar alternatifi uygulamalara göz atabilir. Görüntülü konuşma uygulamaları bazen anonim bazen de üyelik sistemiyle çalışıyor.

Azar alternatifi görüntülü konuşma uygulamalarına göz atarak, hangi uygulamanın sizin tarzınıza daha yakın olduğunu görebilir ve buna göre bir tercih yapabilirsiniz. Bu yüzden yabancılarla en iyi görüntülü konuşma sağlayabileceğiniz sohbet uygulamalarını sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım.

Yabancılarla görüntülü olarak konuşabileceğiniz Azar ve benzeri 8 uygulama:

Azar-Görüntülü Sohbet

Bermuda Video Chat - Canlı Görüntülü Sohbet

LivU: Cep telefonunda görüntülü sohbet arkadaş bul

Tumile - Kameralı canlı sohbet ile arkadaş bul

Hola - Görüntülü Sohbet

MeetMe - Kişilerle Canlı Görüş, Tanış!

OmeTV Video Chat – İnsanlarla tanış, arkadaş bul

Chatous

Azar-Görüntülü Sohbet

Puanı: 4,1

Geliştiricisi: Hyperconnect inc

Yeni insanlarla tanışmak ve yabancı insanlarla sohbet etmek için kullanabileceğiniz Azar uygulaması, eğlenceli sohbetler etmeniz için size bir kapı açıyor. Anlık reaksiyonlarla istediğiniz kişiyle sohbet edebiliyor ve yeni arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Üstelik yabancı ya da yerli pek çok kişiye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Bermuda Video Chat - Canlı Görüntülü Sohbet

Puanı: 4,1

Geliştiricisi: Bermuda Inc.

Yalnızca ekran kaydırma seçenekleriyle dünyanın pek çok yerinden rastgele insanlarla tanışabilir ve keyifli sohbetlere ulaşabilirsiniz. Rastgele bir arkadaş bulmanın keyfini ve yeni insanlarla sohbet etmenin lezzetini bilen insanların tercihi genellikle Bermuda Video Chat uygulaması oluyor.

LivU: Cep telefonunda görüntülü sohbet arkadaş bul

Puanı: 4,5

Geliştiricisi: LIVU Team

Yeni insanlarla tanışmak, yabancı insanlarla iletişime geçmek ve görüntülü olarak görüşmek isteyen herkesin tercih ettiği uygulamalardan biri olan LIVU, 5 kıtada 195 farklı ülkeden insanları bir araya getiriyor ve yeni sohbet ortamları yaratıyor.

Tumile - Kameralı canlı sohbet ile arkadaş bul

Puanı: 4,5

Geliştiricisi: LiveChat Studio

Zamanla dünyanın dört bir yanından farklı ve yetenekli insana ulaşmanızı sağlayacak olan Tumile, sohbet ortamını full hd kamera desteği sağlıyor. Online olarak herkesle iletişime geçebilir ve şık seçeneklere de aynı seviyelerde ulaşabilirsiniz. İngilizce pratiği yapmak için de birebir olan bu uygulama ile hızlıca görüntülü görüşmeye başlayabilirsiniz.

Hola - Görüntülü Sohbet

Puanı: 4,0

Geliştiricisi: Skylb Inc.

Eğlenceli sohbet başta olmak üzere pek çok sohbetin anahtarını sizlere sunan Hola, hem yakınınızdaki hem de uzaktaki milyonlarca insanla bağlantı kurmanıza imkan veriyor. Yeni arkadaşlar edinmeniz için yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirmek ve videolu sohbetler konusunda kaydırma yapmanız olacaktır.

MeetMe - Kişilerle Canlı Görüş, Tanış!

Puanı: 3,7

Geliştiricisi: MeetMe.com

İlgi alanı sizinle aynı olan insanlarla iletişime geçmeniz için ön plana çıkarılan bu uygulama, dünya çapındaki pek çok kişiyle iletişime geçmenizi sağlayacak. Hem farklılık hem de tarz konusunda organize edilen bir seçenek sunan bu sohbet uygulaması, sizinle ilgili de gelişmiş düşünceler oluşturabilir. Tarzınızdaki farklı insanlarla kaynaşmak ve onlarla sohbet etmek, hem yabancı dilinizi geliştirmenize hem de yeni insanlarla tanışmanıza fırsat yaratabilir.

OmeTV Video Chat – İnsanlarla tanış, arkadaş bul

Puanı: 4,1

Geliştiricisi: Video Chat Alternative

1 milyonu aşkın mobil kullanıcısı ile dünyanın pek çok yerinden insanları bir araya getiren OmeTV, özellikle sohbet ve kolay kullanım özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Kameralı konuşma konusunda gerçek insanlarla bir araya gelmenizi sağlayan bu uygulama, farklı yaklaşımları da aynı şekilde ön plana çıkarıyor. Hem tarzınızla hem de stilinizle size yakın olan herkese ulaşabileceğiniz bu uygulama ile dünya çapında pek çok kişiyle iletişime geçebilirsiniz.

Chatous

Puanı: 3,8

Geliştiricisi: Castle Global

Chatous ile tüm dünyadan yeni insanlarla tanışabilir ve sohbetinizin kalitesini yükseltebilirsiniz. Bulunduğunuz yerden sadece bir mobil cihaz ve internet bağlantınızın olması bu konuda yeterli olacaktır. Zengin ve gerçek kişilerle iletişime geçmeniz açısından önemli olan bu bağlantıları kendinize göre kolayca kullanabilir ve programı telefonunuza indirir indirmez yeni insanlarla tanışabilirsiniz.