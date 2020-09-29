Google, Meet hizmetinin Android ve iOS sürümüne gürültü engelleme özelliği getirdi. Bulut tabanlı yapay zeka desteğine sahip olan özellik, kullanıcı sesi dışındaki diğer her şeyi filtrelemeye çalışıyor. Ayrıca toplantı sahipleri, bundan sonra katılımcılara ait yoklama raporu da alabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, giderek daha da popüler hale gelen hizmeti Meet'i geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcıların bir araya gelerek toplantılar yapmasını sağlayan hizmete eklenen son özellikse "gürültü engelleme" oldu. Hem Android hem de iOS platformuna eklenen özellik, kullanıcı görüşmelerini daha pürüzsüz bir hale getiriyor. Üstelik Google Meet'in yeni özelliği, yapay zeka desteği ile daha iyi bir deneyim sunulmasını sağlıyor.

Google'ın açıklamalarına göre bulut tabanlı yapay zeka, kullanıcı sesi dışındaki her şeyi filtrelemeye çalışıyor. Üstelik bunlar arasında klavye tuşları, açılıp kapanan kapıların çıkardığı ses ve hatta inşaat sesi de var. Bu sayede kullanıcılar, hangi koşulda olurlarsa olsunlar diğer katılımcıları rahatsız etmemiş oluyorlar.

Google'ın açıklamalarına göre Meet kullanıcıları, gürültü engelleme özelliğini kullanabilmek için uygulama içinde yer alan "Diğer" menüsüne tıklamalılar. Burada yer alan "Ayarlar" menüsü altında da "Gürültü Engelleme" seçeneğini aktif eden kullanıcı, Meet'in yeni özelliğini deneyimlemeye başlıyor. Google, yeni özelliğin varsayılanda kapalı olarak geldiğini ifade ediyor. Bu arada, gürültü engelleme özelliğinin bugün itibarıyla dağıtımına başlandığını, birkaç gün içerisinde tüm kullanıcıların bu özelliğe sahip olacağını ifade edelim.

Google geliştiricilerinin Meet için hazırladığı tek yeni özellik, gürültü engelleme değil. Geliştiricilerin hazırladığı yeni özellik, uzaktan eğitim süreçlerini Google Meet aracılığıyla gerçekleştiren eğitimcileri etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü toplantı sahipleri, bu yeni özellik sayesinde 5 ila 250 kişiye kadar olan tüm toplantılar bittikten sonra bir katılımcı raporu alabiliyorlar. Bunu çok daha basitçe izah edecek olursak; öğretmenler artık Google Meet tarafından yoklama alabilecekler.

Google Meet'in katılımcı raporu özelliği işte böyle görünüyor

Google Meet'in katılımcı raporu özelliğinin oldukça detaylı olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü toplantı sahibi, raporu açtığı zaman isim soy isim ve e-posta adresi gibi detayların yanı sıra, kullanıcıların bu toplantıya giriş çıkış saatlerini de görüntüleyebiliyor. Tıpkı gürültü engelleme özelliği gibi katılımcı raporu özelliği de bugün itibarıyla dağıtılmaya başladı. Ekip, bir süre sonra tüm kullanıcıların bu özellikten faydalanabileceğini söylüyor.